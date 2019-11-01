Çakar lamba kullanımına ilişkin yasağın genişlemesinin ardından İstanbul polisi birçok noktada...
6 saat önce
Çakar lamba kullanımına ilişkin yasağın genişlemesinin ardından İstanbul polisi birçok noktada çakarlı araçlara yönelik uygulama yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:39 Kaynak: İHA
Çakar lamba kullanımına ilişkin yasağın genişlemesinin ardından İstanbul polisi birçok noktada çakarlı araçlara yönelik uygulama yapıyor. Usulsüz şekilde çakar lamba kullandıkları belirlenen sürücülere cezai işlem uygulanıyor. - İSTANBUL
Yeni Boğaziçi yasasıyla İBB köprü geçiş ücretlerinden pay alamayacak İSKİ'den İstanbulluyu rahatlatan açıklama: Su sorunu yok Bülent Arınç damadıyla ilgili ilk defa konuştu: İş vermediler, masaya 5 tabak koyduk Yaşlı kadın, torunu için Cuma namazına gelen Erdoğan'ın yolunu gözledi