Son Dakika Haberleri: Çakar lamba yasağı 1 Kasım'da başlıyor
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Çakar lamba yasağı 1 Kasım'da başlıyor

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı, trafikte yetkisiz çakar kullanımının önüne geçmek için harekete geçti.

Çakar lamba yasağı 1 Kasım'da başlıyor, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, trafikte yetkisiz çakar kullanımının önüne geçmek için harekete geçti. Bakanlık kamudan başlayarak özel araç sürücüleri dahil yetkisiz çakar kullanımını 1 Kasım'dan itibaren yasaklayacak. Bu tarihten itibaren kamuda, mahalli idarelerde, diğer meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda çakar olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerinin kullanımına izin verilmeyecek.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:15 Kaynak: İHA
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