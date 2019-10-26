Son Dakika Haberleri: Çakar lamba yasağı 1 Kasım'da başlıyor
Son Dakika Güncel Çakar lamba yasağı 1 Kasım'da başlıyor

Çakar lamba yasağı 1 Kasım'da başlıyor

1 saat önce

Resmi kurumlar için "çakar" yasağı 1 Kasım'da başlıyor.

Resmi kurumlar için "çakar" yasağı 1 Kasım'da başlıyor. Bu tarihten sonra çakar lamba kullanan sürücüleri ağır cezalar bekliyor. İçişleri Bakanlığı, kamudan başlanarak özel araç sürücüleri dahil 'yetkisiz çakar' kullanımının yasaklanacağını ve ışıklı uyarı işaretlerine izin verilmeyeceğini açıklamıştı. 1 Kasım son gün. Bu tarihten sonra çakar lambalı araç kullanan sürücüye 1002, araç sahibine 1002 lira olmak üzere 2004 lira para cezası kesilecek. Yüksek bürokratlar dahil, kamu görevlileri, üniversiteler, belediyeler artık çakar lamba kullanamayacak. Kolluk görevlileri ise ancak risk anında kullanabilecek. Ancak sadece belirli bir süre için.

ÖZEL ARAÇLARDAKİ ÇAKARLARIN SÖKÜMÜNE BAŞLANDI

Yasak için son haftaya girilince sanayide de yoğunluk yaşandı. 1 kasım tarihinden itibaren çakar lambayı ancak üst düzey devlet görevlileri, itfaiye araçları, ambulanslar, kolluk görevlileri ve AFAD araçları kullanabilecek.

(İHA)

Çakar lamba yasağı 1 Kasım'da başlıyor

İçişleri Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:10 Kaynak: İHA
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