Çakar lamba yasağı başladı
7 saat önce
Çakar lamba kullanımına ilişkin yasağın genişlemesinin ardından İstanbul polisi birçok noktada çakarlı araçlara yönelik uygulama yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:15 Kaynak: İHA
Çakar lamba kullanımına ilişkin yasağın genişlemesinin ardından İstanbul polisi birçok noktada çakarlı araçlara yönelik uygulama yapıyor. Usulsüz şekilde çakar lamba kullandıkları belirlenen sürücülere cezai işlem uygulanıyor.
(İHA)
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