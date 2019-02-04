Son Dakika Haberleri: Çakar Lambaya Bin 2 Lira Ceza

Çakar Lambaya Bin 2 Lira Ceza

1 saat önce

Zonguldak'ta bir sürücüye otomobiline çakar lamba monte etmekten bin 2 lira, alkollü araç kullanmak, kırmızı ışık ihlali ve ehliyetine daha önce el konulduğu gerekçesiyle de 3 bin 509 lira olmak üzere toplam 4 bin 511 lira idari para cezası uygulandı.

Çakar Lambaya Bin 2 Lira Ceza, System.String[]
Zonguldak'ta bir sürücüye otomobiline çakar lamba monte etmekten bin 2 lira, alkollü araç kullanmak, kırmızı ışık ihlali ve ehliyetine daha önce el konulduğu gerekçesiyle de 3 bin 509 lira olmak üzere toplam 4 bin 511 lira idari para cezası uygulandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uygulaması sırasında aracında çakar lamba bulunduran bir sürücü durduruldu. Otomobilde çakar olduğu gerekçesiyle bin 2 lira ceza uygulandı. Sürücünün alkollü olması sebebiyle bin 256 lira, ehliyetine de daha önce el konulduğu gerekçesiyle 2 bin 18 lira, kırmızı ışık ihlali yaptığı gerekçesiyle de 235 lira olmak üzere toplamda 4 bin 511 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Mavisi de, beyazı da, renklisi de her ne olursa olsun, arkasında, önünde, üstünde, altında fark etmez usulsüz-izinsiz çakar yasaktır. Ona göre; kanmayın, kandırılmayın. Korunan ya da koruyan araçlar dışında araçlarda çakar yasaktır" denildi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:55 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, 3. Sayfa
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