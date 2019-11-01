"Çakar" yasağına uymayanlara ceza

İstanbul'da, araçlarında "çakar" tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerini yetkisiz kullanan sürücülere ceza kesildi.

Meslek kuruluşları, üniversiteler ve kamudaki üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda "çakar" tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerinin kullanımı bugünden itibaren yasaklandı.

Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Basın Ekspres Yolu'nda uygulama yaptı.

Çakar olarak tabir edilen ışıklı sistemi olan araç sürücülerini durduran ekipler, bunları yetkisiz kullanan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, emniyet şeridini ihlal eden sürücülere de para cezası kesildi.

Uygulama, kentin farklı noktalarında devam edecek.