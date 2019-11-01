Son Dakika Haberleri: "Çakar" yasağına uymayanlara ceza
Son Dakika Güncel 'Çakar' yasağına uymayanlara ceza

"Çakar" yasağına uymayanlara ceza

7 saat önce

İstanbul'da, araçlarında "çakar" tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerini yetkisiz kullanan sürücülere ceza kesildi.

İstanbul'da, araçlarında "çakar" tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerini yetkisiz kullanan sürücülere ceza kesildi.

Meslek kuruluşları, üniversiteler ve kamudaki üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda "çakar" tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerinin kullanımı bugünden itibaren yasaklandı.

Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Basın Ekspres Yolu'nda uygulama yaptı.

Çakar olarak tabir edilen ışıklı sistemi olan araç sürücülerini durduran ekipler, bunları yetkisiz kullanan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, emniyet şeridini ihlal eden sürücülere de para cezası kesildi.

Uygulama, kentin farklı noktalarında devam edecek.

İstanbul, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Ekrem İmamoğlu için şok iddia: Seçimde destek vermedik diye finansal kaynaklar kesildi Değerli Konut Vergisi 147 bin yapıyı etkileyecek Son dakika: Balık ekmek tekneleri tartışmasında yeni gelişme! Balıkçılar bir süre daha satışa devam edecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 18:15:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Çakar" yasağına uymayanlara ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]