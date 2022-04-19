"Çakarlar" çetesini 73 yaşındaki babaanne yönetiyormuş - Son Dakika
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"Çakarlar" çetesini 73 yaşındaki babaanne yönetiyormuş

19.04.2022 09:53
"Çakarlar" çetesini 73 yaşındaki babaanne yönetiyormuş

Adana polisinin "adam öldürmek, uyuşturucu ticareti yapmak, şantaj, tehdit" gibi suçları işlediğini öne sürerek operasyon yaptığı 19 zanlının tutuklandığı "Çakarlar" isimli çeteyi 73 yaşındaki babaannenin yönettiği ve "Hanımağa" lakaplı olduğu iddia edildi.

Adana polisinin "adam öldürmek, uyuşturucu ticareti yapmak, şantaj, tehdit" gibi suçları işlediğini öne sürerek operasyon yaptığı 19 zanlının tutuklandığı "Çakarlar" isimli çeteyi 73 yaşındaki babaannenin yönettiği ve "Hanımağa" lakaplı olduğu iddia edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesinde Narlıca ve Denizli mahallelerinde 'nitelikli yağma', 'uyuşturucu madde ticareti', 'kasten yaralama' ve 'öldürme' suçlarını işlediği belirlenen ve kendilerini 'Çakar' çetesi olarak adlandıran organize suç örgütünü, 1 yıllık teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Örgüte yönelik 11 Nisan sabahı havadan polis helikopteri, karadan özel harekat polislerinin katıldığı operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 30 şüpheliden 27'si yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda ruhsatsız 8 tabanca ile uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

Örgüt yöneticilerinin, 13 Haziran 2021'de uyuşturucu bağımlısı olduğu için krize girip intihar ettiği öne sürülen Sultan Çakar'ı (21), örgüt hakkında çevresiyle konuştuğu ve polise ihbarda bulunabileceği ihtimali üzerine bıçakla öldürdükleri iddia edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Sultan Çakar'ın (73) da olduğu 19 kişi tutuklandı, Tarık Ç. ile birlikte 6 kişi adli kontrol şartı, 2 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun ardından örgütün, 'Hanımağa' lakaplı Sultan Çakar tarafından yönetildiği ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin, Çakar'ın talimatıyla belirli bir saatten sonra mahalleye giren yabancı gördükleri araçları kurşunladıkları ve sokağa girmelerine engel oldukları öğrenildi. Ayrıca örgütün, mahalledeki esnafı haraca bağladıkları, ödeme yapmayanları da tehdit edip, dövdükleri öne sürüldü. Şüphelilerin, irtibata geçip, yüklü miktarda mal vereceklerini söyleyerek mahalleye çağırdıkları torbacıların paralarını gasp edip, dövdükten sonra gönderdikleri iddia edildi. - ADANA

Çakarlar çetesini 73 yaşındaki babaanne yönetiyormuş
Çakarlar çetesini 73 yaşındaki babaanne yönetiyormuş
Çakarlar çetesini 73 yaşındaki babaanne yönetiyormuş
Çakarlar çetesini 73 yaşındaki babaanne yönetiyormuş
Çakarlar çetesini 73 yaşındaki babaanne yönetiyormuş

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu Ticareti, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Çakarlar' çetesini 73 yaşındaki babaanne yönetiyormuş - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Çakarlar" çetesini 73 yaşındaki babaanne yönetiyormuş - Son Dakika
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