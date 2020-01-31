Çakarlı araç ve emniyet şeridi ihlal denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çakarlı araç ve emniyet şeridi ihlal denetimi - Son Dakika

Çakarlı araç ve emniyet şeridi ihlal denetimi

6 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde trafik denetimi gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde trafik denetimi gerçekleştirildi.

Kent genelinde yapılan denetimlerde, emniyet şeridi ihlali yapan, minibüslerde fazla yolcu taşıyan sürücüler ile araçlarında yetkisiz şekilde çakar kullanan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde tepe lambası bulunan sivil plakalı resmi araçlar da kontrol edilirken, eksik plaka ile trafiğe çıkan araçlara 505 lira ceza kesildi.

Çakarlı araç ve emniyet şeridi ihlal denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:10 Kaynak: AA
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