Çakarlı araç ve emniyet şeridi ihlal denetimi (2) - Son Dakika

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Çakarlı araç ve emniyet şeridi ihlal denetimi (2)
6 saat önce
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde trafik denetimi gerçekleştiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:41 Kaynak: AA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde trafik denetimi gerçekleştiriyor.
Kent genelinde farklı noktalarda yapılan denetimlerde, emniyet şeridi ihlali yapan, minibüslerde fazla yolcu taşıyan sürücüler ile araçlarında yetkisiz şekilde çakar kullanan veya eksik plakayla trafiğe çıkanlara cezai işlem uygulandı.
Denetimlerde tepe lambası bulunan sivil plakalı resmi araçlar da kontrol ediliyor.
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