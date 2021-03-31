Çakarlı araçla durdurduğu sürücüyü bıçakla yaralayan sanığın 34 yıl 4 ay hapsi istendi - Son Dakika

Çakarlı araçla durdurduğu sürücüyü bıçakla yaralayan sanığın 34 yıl 4 ay hapsi istendi

31.03.2021 16:27
Çakarlı araçla durdurduğu sürücüyü bıçakla yaralayan sanığın 34 yıl 4 ay hapsi istendi, System.String[]

Arnavutköy'de çakarlı araçla durdurduğu sürücüyü bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık Muhammet Enes Uysal'ın, 12 yıl 3 ay 15 günden 34 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Arnavutköy'de çakarlı araçla durdurduğu sürücüyü bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık Muhammet Enes Uysal'ın, 12 yıl 3 ay 15 günden 34 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Muhammet Enes Uysal, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Müdahil Dadaş Aras ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Tanık olarak ifadesi alınan Sinan Güngör, olay günü trafiğin durma noktasına geldiğini, aracından indiğinde sanık Uysal ile müdahil Aras arasında tartışma yaşandığını gördüğünü ve Uysal'ın Aras'ı tehdit ettiğini söyledi.

Kamyonetinin içindeki müdahil Aras'ın olayı cep telefonuyla kaydettiğini belirten tanık Güngör, "Sanık, Aras'a 'Ver şu telefonu' diyerek tehdit ve küfür ediyordu. Aras ise 'Sen nasıl aracına çakar takarsın, aracını benim önüme kırarsın, sen kimsin?' diyordu. Sonra Aras araçtan indi. Sanık, görüntüleri silmesini istedi. Aras silmeyeceğini, polise vereceğini, çakarı da çekeceğini söyledi. Araçtaki çakarı ben de gördüm, hatta makam aracı ya da polis aracı sandım. Camları simsiyahtı." diye konuştu.

Taraflar arasındaki sözlü tartışmadan sonra sanığın müdahil Aras'ı bıçakladığını ifade eden tanık Güngör, sanığın yere düşen müdahili bıçaklamaya devam ettiğini, olaya müdahale etmemeleri için de kendilerine de bıçak salladığını anlattı.

Müdahili aracına bindirdiğini, görüntülerin silinmesinin peşinde olan sanığın bıçakla cama vurduğunu dile getiren tanık Güngör, aracıyla Aras'ı olay yerinden götürdüğünü aktardı.

Müdahil avukatı Bünyamin İnce, sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğini belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mütalaa

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanığın eylemlerinin öldürmeye yönelik olduğunu ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanamayacağını belirterek, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" ve "alenen hakaret" suçlarından 12 yıl 3 ay 15 günden 34 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı Deniz Göner, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunun unsurlarının oluşmadığını ve tanığın doğruyu söylemediğini ifade ederek, müvekkilinin tahliyesini istedi. Mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep eden avukat Göner ayrıca, müdahil Dadaş Aras'ın saldırgan bir kişiliğe sahip olduğunu, bir önceki celse çıkışında kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanık Muhammet Enes Uysal'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Müşteki Dadaş Aras, 21 Ağustos 2020'de, 06 GE 0633 plakalı kamyonuyla ambalaj malzemelerini Hadımköy'de bulunan bir firmaya naklettikten sonra dönüşte, İstanbul Caddesi'nde sanık Muhammed Enes Uysal'ın kullandığı çakarlı bir araç tarafından durdurulmuş ve aralarında yaşanan olayı telefon kamerasına kaydederek paylaşmıştı.

Sanığın bıçakladığı müştekinin paylaştığı görüntüler, tepkiye neden olmuştu.

Olaydan bir kaç gün sonra 24 Ağustos'ta "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanan Uysal ile ilgili soruşturma yürüten Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasını iddianame hazırlanması için ağır ceza yargılamasının bağlı olduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bir fezlekeyle göndermişti.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Muhammet Enes Uysal'ın, "kasten öldürmeye teşebbüs, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçlarından 11 yıl 3 aydan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istenmişti.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığınca müştekiye ait 30 bin liranın olay sırasında kaybolduğu iddiası üzerine "yağma" suçundan başlatılan soruşturma ise delil tespit edilemediği gerekçesiyle takipsizlikle sonuçlanmıştı.

Enes Uysal, Cumhuriyet, İstanbul, Bilişim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çakarlı araçla durdurduğu sürücüyü bıçakla yaralayan sanığın 34 yıl 4 ay hapsi istendi - Son Dakika


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