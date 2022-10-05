Çakarlı araçla paylaşım yapınca 4 bin lira ceza yedi - Son Dakika
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Çakarlı araçla paylaşım yapınca 4 bin lira ceza yedi

05.10.2022 09:14

İstanbul Ümraniye'de çakar taktığı aracı kullanırken çektiği videoyu sosyal medyadan paylaşan sürücü sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye toplam 4 bin 73 lira idari para cezası kesildi.

Ümraniye'de polis ekipleri, sosyal medya paylaşımları üzerinde "Çakarlı Araç Kullanımı" konusu ile ilgili yürütülen çalışmalarda 18 Eylül 2022 tarihinde aracına çakar tertibatı takarak tehlikeli manevralar yapıp trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan araç sürücüsünün B.Ç olduğunu tespit etti.

Çakarlı araçla trafiğe çıkıp sosyal medyadan paylaşınca yakayı ele verdi

4 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kural tanımayan şahsı kıskıvrak yakalayarak B.Ç isimli araç sürücüsüne ve araç sahibine 2918 sayılı KTK'nın 26/2-G (Işıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak) maddesinden bin 823'er TL, 30/1-B (Görüşü engelleyecek süs, aksesuar-film cam-) maddesinden 427 TL olmak üzere, toplamda 4 bin 73 TL İdari Para Cezası uygulayarak, çakar tertibatı söktürüldü.

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Ümraniye'de çakarlı araç sürücüsüne 4 bin 73 lira ceza Ümraniye'de çakarlı araç sürücüsüne 4 bin 73 lira ceza ÜMRANİYE'DE ÇAKARLI ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE 4 BİN 73 LİRA CEZA ÜMRANİYE'DE ÇAKARLI ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE 4 BİN 73 LİRA CEZA
Kaynak: İHA

Ümraniye, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çakarlı araçla paylaşım yapınca 4 bin lira ceza yedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çakarlı araçla paylaşım yapınca 4 bin lira ceza yedi - Son Dakika
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