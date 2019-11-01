Son Dakika Haberleri: Çakarlı araçlara ceza yağdı
Son Dakika 3. Sayfa Çakarlı araçlara ceza yağdı

Çakarlı araçlara ceza yağdı

6 saat önce

Çakar lamba kullanımına ilişkin yasağın genişlemesinin ardından Bursa polisi birçok noktada uygulama yaptı.

Çakarlı araçlara ceza yağdı, System.String[]

Çakar lamba kullanımına ilişkin yasağın genişlemesinin ardından Bursa polisi birçok noktada uygulama yaptı. Ekipler, çakar lamba kullandıkları belirlenen çok sayıda araca ceza kesti.


Kamuda, mahalli idarelerde, meslek kuruluşları ve üniversitelerde görev yapan üst seviyede yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının da çakarlı araç kullanmaması yönündeki yasanın yürürlüğe girmesiyle polis ekipleri birçok noktada uygulama yaptı. Sabah saatlerinde Bursa-İzmir ve Bursa-Ankara yolunda uygulama yapan ekipler, yetkisiz araç kullandıkları belirlenen birçok sürücüye bin 2 lira ceza kesti. Denetimler sırasında trafik polisi ile vatandaş arasında yaşanan iddia ve şikayetlerin önüne geçilebilmesi için uygulamaların artırılarak devam edeceği öğrenildi. - BURSA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:10 Kaynak: İHA
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