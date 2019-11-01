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Son Dakika 3. Sayfa Çakarlı araçlara yönelik uygulama akşam da devam etti

Çakarlı araçlara yönelik uygulama akşam da devam etti

6 saat önce

Çakarlı araçlara yönelik uygulama akşam da devam ettiİSTANBUL - İçişleri Bakanlığının, kamu ve özel araçlarda 'çakar' olarak adlandırılan ışıklı uyarı sistemlerinin yetkisiz kullanımının kısıtladığına yönelik başlatmış olduğu uygulama akşam saatlerinde de devam etti.

Çakarlı araçlara yönelik uygulama akşam da devam etti

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığının, kamu ve özel araçlarda 'çakar' olarak adlandırılan ışıklı uyarı sistemlerinin yetkisiz kullanımının kısıtladığına yönelik başlatmış olduğu uygulama akşam saatlerinde de devam etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, İçişleri Bakanlığının, kamu ve özel araçlarda 'çakar' olarak adlandırılan ışıklı uyarı sistemlerinin yetkisiz kullanımının kısıtladığına yönelik başlatmış olduğu uygulama akşam saatlerinde de devam etti. Bakırköy Merter'de çakar olarak tabir edilen ışıklı sistemi olan araç sürücülerini durduran ekipler, bunları yetkisiz kullanan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Öte yandan, emniyet şeridini ihlal eden sürücülere de para cezası kesildi. Uygulama, kentin farklı noktalarında devam edeceği öğrenildi.

Çakarlı araçlara yönelik uygulama akşam da devam etti

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:31 Kaynak: İHA
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