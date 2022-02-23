ÇAKARLI ARAÇLARLA DÜĞÜN KONVOYU; DRİFT DE YAPTILAR - Son Dakika
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ÇAKARLI ARAÇLARLA DÜĞÜN KONVOYU; DRİFT DE YAPTILAR

23.02.2022 10:55

Konvoydaki çakarlı araçlardan birinin sahibinin 'çakar kullanım izni' olduğu belirlendi.

Konvoydaki çakarlı araçlardan birinin sahibinin 'çakar kullanım izni' olduğu belirlendi. Ancak amaç dışı kullanım nedeniyle ceza yemekten kurtulamadı.

Ali TİNBEK - İSTANBUL DHA- KAĞITHANE'de çakarlı araçların bulunduğu, drift yapılarak ilerleyen düğün konvoyuna ceza yağdı.

Kağıthane'de 13 Şubat Pazar günü çekildiği belirtilen görüntülerde çakarlı araçların bulunduğu konvoyun yol kapatarak ilerledi. Konvoyun en önünde bulunan bir araç ise drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Tepki çeken görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Görüntülerde trafiği tehlikeye düşüren ve çakar bulunan araçların sürücüleri M.G, Ö.F.G., B,Ö ve E.C. yakalandı. Konvoydaki bir aracın sahibinin çakar kullanım izni olduğu belirlendi. Ancak amaç dışı kullanım nedeniyle ceza yemekten kurtulamadı.

Çakarlı araçları kullanan M.G., Ö.F.G. ve B.Ö.'ye 1823'er lira, ayrıca araç sahiplerine aynı miktarda ceza kesildi. Konvoyun en önünde bulunan ve drift yapan E.C.'ye ise 9 bin 125 lira para cezası kesilerek aracı trafikten men edildi.

Bu arada B.Ö.'nün kullandığı çakarlı aracın son bir yılda çakarın amaç dışı kullanımı nedeniyle 3 kez yakalandığı öğrenildi. Aracın 15 gün trafikten men edildiği ifade edilirken araçta bulunan çakar-siren tertibatının sökülmesi için 1 gün izin verildiği belirtildi. Ayrıca yol boyunca drift de yaptığı belirlenen B.Ö.'nün ehliyetine 2 ay el konulduğu kaydedildi.

Çakarlı aracın sahibi hakkında ise bilgi verilmedi.

ÇAKARLI ARAÇLARLA DÜĞÜN KONVOYU; DRİFT DE YAPTILAR
ÇAKARLI ARAÇLARLA DÜĞÜN KONVOYU; DRİFT DE YAPTILAR
ÇAKARLI ARAÇLARLA DÜĞÜN KONVOYU; DRİFT DE YAPTILAR
ÇAKARLI ARAÇLARLA DÜĞÜN KONVOYU; DRİFT DE YAPTILAR
ÇAKARLI ARAÇLARLA DÜĞÜN KONVOYU; DRİFT DE YAPTILAR
ÇAKARLI ARAÇLARLA DÜĞÜN KONVOYU; DRİFT DE YAPTILAR
ÇAKARLI ARAÇLARLA DÜĞÜN KONVOYU; DRİFT DE YAPTILAR
ÇAKARLI ARAÇLARLA DÜĞÜN KONVOYU; DRİFT DE YAPTILAR
ÇAKARLI ARAÇLARLA DÜĞÜN KONVOYU; DRİFT DE YAPTILAR
ÇAKARLI ARAÇLARLA DÜĞÜN KONVOYU; DRİFT DE YAPTILAR
ÇAKARLI ARAÇLARLA DÜĞÜN KONVOYU; DRİFT DE YAPTILAR
ÇAKARLI ARAÇLARLA DÜĞÜN KONVOYU; DRİFT DE YAPTILAR
ÇAKARLI ARAÇLARLA DÜĞÜN KONVOYU; DRİFT DE YAPTILAR
ÇAKARLI ARAÇLARLA DÜĞÜN KONVOYU; DRİFT DE YAPTILAR
ÇAKARLI ARAÇLARLA DÜĞÜN KONVOYU; DRİFT DE YAPTILAR
ÇAKARLI ARAÇLARLA DÜĞÜN KONVOYU; DRİFT DE YAPTILAR

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Kağıthane, Tragger, Düğün, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇAKARLI ARAÇLARLA DÜĞÜN KONVOYU; DRİFT DE YAPTILAR - Son Dakika


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