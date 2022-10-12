Çakarlı lüks aracın cezası ağır oldu - Son Dakika
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Çakarlı lüks aracın cezası ağır oldu

12.10.2022 11:59

Çakarlı lüks aracın cezası ağır oldu Edirne'de polis ekipleri tarafından durdurulan ve aracında çakar olduğu tespit edilen bir kişiye 3 bin 646 lira ceza uygulandı.

Çakarlı lüks aracın cezası ağır oldu

EDİRNE - Edirne'de polis ekipleri tarafından durdurulan ve aracında çakar olduğu tespit edilen bir kişiye 3 bin 646 lira ceza uygulandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi Ekipleri, Kıyık Caddesi'nde çakarlı araçlara yönelik denetim yaptı. Kıyık Caddesi'ndeki Tuzcular Kavşağında uygulama yapan ekipler, yasa dışı ve yetkisi olmadan çakar lamba kullanan araçları tek tek durdurdu.

Uygulama sırasında durdurulan 34 FKZ 259 plakalı Türkmenistan uyruklu Bahtiyar Payanov idaresindeki araçta yapılan incelemede çakar tespit edildi.

Ekipler tarafından durdurulan ve lüks aracına çakar takan Payanov'a 3 bin 646 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca çakarların sökülmesi için ise 1 hafta süre verildi.

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Kaynak: İHA

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çakarlı lüks aracın cezası ağır oldu - Son Dakika

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