"Çakarlı Maganda"ya 8 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'de geçen yıl trafikte tartıştığı Dadaş Aras'ı 6 yerinden bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal, "Araçların alıkonulması" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir imza verme zorunluluğundan oluşan adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine de karar verildi.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Enes Uysal, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müşteki Dadaş Aras ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Sanık hakkında "Silahlı yağma" suçundan hazırlanan İkinci iddianamenin bu davayla birleştirildiği belirtilerek, bu suçtan sanığın duruşmada savunması alındı.

"YAĞMA SUÇUNU KABUL ETMİYORUM"

Davayla birleştirilen yeni iddianameye karşı savunması alınan tutuklu sanık Uysal, "Yağma suçunu kabul etmiyorum. Müştekinin aracından herhangi bir para ya da eşya almış değilim. Böyle bir şeye ihtiyacım yoktur. Ailemin maddi durumuna bakılırsa da bu durum görülür" dedi.

"SMA VAKFINA BAĞIŞ YAPILMASI ŞARTIYLA SİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ"

Müşteki Dadaş Aras "Sanığın benim aracımdan para aldığına ilişkin birebir görgüm ve bilgim bulunmamaktadır. Ancak olay sırasında aracımda 30 bin lira civarında para vardı. Daha sonraki aşamada bu paranın araçta olmadığı ortaya çıkmıştır. Bunun dışında sanığın babaannesi ve dedesi Ramazan Bayramı 'nda 3 gün boyunca kapımıza gelip ağladılar. Sanığın yapmış olduğu davranıştan dolayı pişman olduğunu ve özür dilediğini söylediler. Bizde onlar SMA vakfına bağış yapmalarını söyledik.Onlarda bu şartı kabul ettiler. Dolayısıyla şikayetimden vazgeçiyorum" şeklinde konuştu. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "Yağma" suçundan beraatini, müşteki şikayetinden vazgeçtiği için ise "Hakaret" suçundan davanın düşürülmesini talep etti. Savcılık, sanık hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Ulaşım araçlarının kaçırılmayı veya alıkonulması" suçlarından ise önceki celse açıkladığı mütalaası doğrultusunda karar verilmesini istedi. Son sözü sorulan sanık Uysal "Diyeceğim bir şey yoktur" dedi.

2 SUÇTAN BERAAT KARARI; BİR SUÇTAN DÜŞME Mahkeme heyeti, sanık Muhammed Enes Uysal'ı "Nitelikli yağma" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından beraatine, "Hakaret' suçundan ise müştekinin şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi.

İKİ SUÇTAN TOPLAM 8 YIL 4 AY HAPİS CEZASI Mahkeme heyeti, Sanık Uysal'ı "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl hapisle cezalandırdı. Haksız tahrik ile sanığın müspet davranışlarını lehine indirim nedeni sayan mahkeme bu cezayı 7 yıl 6 aya düşürdü. Sanık Uysal, "Ulaşım araçlarının alıkonulması" suçundan da 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ADLİ KONTROL TEDBİRLERİYLE TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİSanığın aldığı ceza miktarı ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, sanık Uysal'ın haftada bir gün ilçe emniyet müdürlüğüne giderek imza verme zorunluluğu ile yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede olayın 21 Ağustos 2020'de meydana geldiği belirtilmişti. İddianamede şüpheli Uysal'ın "Kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Hakaret", "Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" ve "silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından toplamda 11 yıl 3 aydan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Şüpheli Uysal hakkında hazırlanan ikinci iddianamede ise "Silahlı yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.