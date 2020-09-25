Çakarlı magandanın tutukluluğu devam etti - Son Dakika

Çakarlı magandanın tutukluluğu devam etti

ARNAVUTKÖY'de çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı Dadaş Aras'ın yönetimindeki aracın önünü kesip Aras'ı bıçakladığı iddiasıyla tutuklanan Muhammed Enes Uysal'ın (20) tutukluluk incelemesi yapıldı.

Çakarlı magandanın tutukluluğu devam etti, System.String[]
ARNAVUTKÖY'de çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı Dadaş Aras'ın yönetimindeki aracın önünü kesip Aras'ı bıçakladığı iddiasıyla tutuklanan Muhammed Enes Uysal'ın (20) tutukluluk incelemesi yapıldı. Uysal'ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda da Dadaş Aras'ın yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaralandığı vurgulandı.

1 SUÇTAN TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Gaziosmanpaşa 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce yapılan tutukluluk incelemesinde şüpheli Uysal'ın avukatı, müvekkilinin serbest bırakılmasını ya da adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını talep etti. Dosyayı inceleyen hakimlik, şüpheli Uysal'ın üzerine atılı bulunan "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçunun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, şüphelinin tutuklu kaldığı süre ile delillerin henüz toplanmamış olmasına kanaat getirerek adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz kalacağını değerlendirdi. Şüphelinin "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutukluluk halinin devamına karar verildi.

2 SUÇTAN SERBEST BIRAKILMASINA AVUKAT İTİRAZ ETTİ

Ayrıca hakimlik, şüphelinin üzerine atılı "Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarının vasıf ve mahiyetlerini dikkate alarak bu aşamada tutukluluğun ölçüsüz olabileceğini değerlendirdi. Şüpheli Uysal, bu iki suçtan serbest bırakıldı. Dadaş Aras'ın avukatı Bünyamin İnce'nin ise şüphelinin iki suçtan serbest bırakılması kararına itiraz ettiği öğrenildi.

YAŞAMINI TEHLİKEYE SOKACAK ŞEKİLDE YARALADIGaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuyla ilgili yürüttüğü soruşturmaya ise Adli Tıp Kurumu'ndan rapor geldi. Raporda Dadaş Aras'ın yaralanmasının basit tıbbi bir müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı belirtilirken, Aras'ın yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaralandığı vurgulandı.

NE OLMUŞTU

İstanbul'da çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal (20) seyir halindeyken tartıştığı Dadaş Aras'ı aracının önünü keserek 5 yerinden bıçaklayarak kaçmıştı. Bıçaklanan sürücünün kayda aldığı görüntülerde 'Polise versen ne olacak' diyerek de tehdit eden saldırgan 23 Ağustos'ta Avcılar'da yakalanmış ve çıkarıldığı adli makamlarca "Kasten öldürmeye teşebbüs etmeö, "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaö ve "Kara araçlarını alıkoymaö suçlarından tutuklanmıştı.


- İstanbul

Zahit Şeyhanoğulları, Adli Tıp Kurumu, Muhammed Enes, Arnavutköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 13:13 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çakarlı magandanın tutukluluğu devam etti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var Meteoroloji'den 8 kent için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Pelosi'nin sözlerine bir tepki de Fahrettin Altun'dan geldi: Askeri darbeler hariç ne zaman böyle bir şey oldu? Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı
Son Dakika: Türkiye'de 25 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 73 can kaybı, 1665 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 73 can kaybı, 1665 yeni vaka tespit edildi         
20:04
Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı         
18:53
Çapa Tıp Fakültesi'nde maske uyarısı nedeniyle darp edilen hastane personeli görme yetisini kaybedebilir Çapa Tıp Fakültesi'nde maske uyarısı nedeniyle darp edilen hastane personeli görme yetisini kaybedebilir         
17:35
Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı         
16:24
Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi?         
16:12
ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı         
15:44
Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı         
14:18
Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş         
13:57
Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı         
13:51
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi         
11:35
Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı         
11:35
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor         
08:40
Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, G.Saray maçında güzelliğiyle büyüledi Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, G.Saray maçında güzelliğiyle büyüledi         
23:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 20:16:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çakarlı magandanın tutukluluğu devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei