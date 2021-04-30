Çakarlı magandaya yeni dava - Son Dakika

Hadımköy'de çakarlı araçla yolunu kestiği Dadaş Aras'ı bıçaklayan Muhammed Enes Uysal hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. Aras'ın 30 bin lirasını çaldığı iddia edilen Uysal'ın 'silahlı yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Olay, İstanbul Hadımköy'de geçtiğimiz Ağustos ayında meydana gelmişti. Muhammed Enes Uysal, çakarlı lüks minibüsü ile önünü kestiği Dadaş Aras'ı 5 yerinden bıçaklamış ve o anlar Aras tarafından cep telefonu ile kayıt altına alınmıştı. Olayın ardından Uysal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'hakaret', 'kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' ve 'silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 11 yıl 3 aydan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ise Aras'ın 30 bin lirasını çaldığı iddiasıyla ayrıca şikayetçi olduğu Uysal hakkında takipsizlik kararı vermişti.

Dadaş Aras'ın avukatı takipsizlik kararına itiraz etti

Sanık Uysal'ın İstanbul 12. AğırCeza Mahkemesi'nde yargılandığı davada mütalaa açıklanmış ve duruşma savcısı Uysal'ın 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'ulaşım araçlarının kaçırılması ya da alıkonulması' ve 'hakaret' suçlarından 12 yıl 3 ay 15 günden 34 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti. Dava devam ederken, Aras'ın avukatı 30 bin lira çalındığı iddiasına ilişkin savcılık tarafından verilen takipsizlik kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, itirazın kabulüne karar verdi.

Yeni iddianame hazırlandı

Takipsizlik kararının kaldırılmasının ardından Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca Uysal hakkında yeni bir iddianame hazırladı. İddianamede, müşteki Dadas Aras'ın kullanmakta olduğu aracın içinde bulunan yaklaşık 30 bin TL değerinde paranın bulunduğu iddia edildiği, tanık beyanları ile araç içerisinden müştekiye ait birkaç parça eşyanın alındığı ve şüphelinin bu materyaller ile parayı silahla yağmaladığına dair yeterli şüphelinin olduğu kaydedildi.

Şüpheli Uysal'ın 'silahlı yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, birleştirme talebiyle 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. - İSTANBUL