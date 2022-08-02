Küresel Gıda Fiyatları Yükselirken Endonezya Mısır Üretimini Artırıyor

CAKARTA, 2 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, artan küresel gıda fiyatları nedeniyle hükümetine, ülkenin mısır üretimini artırması ve doğu bölgesinde yeni mısır tarlaları geliştirmesi talimatı verdi. Konuyla ilgili açıklamayı Endonezya Ekonomik İşler Koordinasyon Bakanı Airlangga Hartarto yaptı. Hartarto Pazartesi günü sanal ortamda düzenlediği basın toplantısında Papua, Batı Papua, Doğu Nusa Tenggara ve Maluku eyaletlerinde yeni mısır tarım projelerinin başlatılacağını duyurdu. Bakan Hartarto,"86.000 hektar ek alanla birlikte toplam alan 141.000 hektara ulaşacak" açıklamasında bulundu. Hartarto, mısır üretimindeki artışın hem yerel hem de küresel taleplere göre ayarlanması gerektiğini belirtti. Bakan Hartarto, hektar başına ortalama üretimin 5 tondan 10 ila 13 tona çıkarılmasının önemli olduğunu vurguladı. Tarım Bakanı Syahrul Yasin Limpo ise Endonezya'nın mısır üretiminin şu ana kadar 18 milyon tonu aştığını belirterek, ulusal talebin yaklaşık 14,7 milyon ton olduğunu bildirdi.