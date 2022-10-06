Söyleşi: Endonezya'nın Eski Çin Büyükelçisi Çkp'nin Çin'in Kalkınmasındaki Rolünü Övdü - Son Dakika
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Söyleşi: Endonezya'nın Eski Çin Büyükelçisi Çkp'nin Çin'in Kalkınmasındaki Rolünü Övdü

06.10.2022 13:42
Söyleşi: Endonezya'nın Eski Çin Büyükelçisi Çkp'nin Çin'in Kalkınmasındaki Rolünü Övdü

CAKARTA, 6 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) devlet yönetimindeki liderliğini öven Endonezya'nın eski Çin büyükelçisi Sugeng Rahardjo, iki ülke arasındaki işbirliğinin geleceğinin "ümit verdiğini" söyledi.

CAKARTA, 6 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) devlet yönetimindeki liderliğini öven Endonezya'nın eski Çin büyükelçisi Sugeng Rahardjo, iki ülke arasındaki işbirliğinin geleceğinin "ümit verdiğini" söyledi. Rahardjo, kısa süre önce Xinhua ile yaptığı söyleşide, ÇKP'nin Çin'i modern bir ülke haline getirmede çok önemli bir rol oynadığına inandığını söyledi. Aynı zamanda Endonezya-Çin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşbirliği Derneği'nin yönetim kurulu başkan yardımcısı olan Rahardjo, Çin'in ekonomik ve sosyal kalkınmasını överken, ÇKP'nin büyük bir koordinasyon kabiliyetine sahip olduğunu ve çok etkili olduğunu söyledi. Çin'de 2014-2017 yılları arasında büyükelçi olarak görev yapan Rahardjo, Çin'in onlarca eyaletini ve kentini ziyaret etti. Ülkenin orta kesiminde bir şehir olan Wuhan'dan hızlı trenle Beijing'e dönerken Üç Boğaz Barajı'nın muhteşem manzarasını ve Çin'in gelişmiş altyapısına ve rahat ulaşımına nasıl hayret ettiğini hala hatırlıyor.

Eski büyükelçi, Endonezya'nın genç neslinin Çin'in kalkınmasından dersler çıkaracağını ve Endonezya'yı kalkınmış bir ülke haline getireceğini umduğunu dile getirdi. İkili işbirliğine de değinen Rahardjo, Çin tarafından sunulan Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Endonezya'nın Küresel Denizyolu Taşımacılığı Destek Stratejisi'nin her iki ülkenin yararına birbirini desteklediğini, aynı sinerjiye sahip olduğunu ve Cakarta- Bandung Hızlı Demiryolu Projesi ile Çin-Endonezya Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Koridoru'nun ilerlemesinin de dikkate değer olduğunu söyledi. Rahardjo, Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi Endonezya ile Çin arasındaki dostane ilişkilerin, ASEAN ile Çin ilişkilerini daha fazla güçlendirmede de olumlu bir etkisi olacağını söyledi. Rahardjo, İki ülke arasındaki iyi ilişkilerin, dünyanın karışıklıklar içinde ve Kovid-19 pandemisi dahil olmak üzere çeşitli zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde daha da değerli hale geldiğini söyledi. Rahardjo, pandemi ile mücadele hakkında ise halkını kısa sürede aşılaması amacıyla Endonezya'ya büyük miktarda aşı sağladığı için Çin hükümetine teşekkür etti. Çin ile Endonezya arasındaki dostane işbirliğinin dünyaya zorlukların üstesinden gelmenin canlı bir örneğini gösterdiğini sözlerine ekleyen Rahardjo, "Gerçek kardeşler komşularımızdır, Endonezya ile Çin arasındaki işbirliğinin geleceği ümit veriyor." dedi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Söyleşi: Endonezya'nın Eski Çin Büyükelçisi Çkp'nin Çin'in Kalkınmasındaki Rolünü Övdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Söyleşi: Endonezya'nın Eski Çin Büyükelçisi Çkp'nin Çin'in Kalkınmasındaki Rolünü Övdü - Son Dakika
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