Cakarta'da ABD Büyükelçiliği önünde "Mescid-i Aksa'yı Savun" eylemi düzenlendi - Son Dakika

Endonezya insani yardım kuruluşu Aksa Çalışma Grubu (AWG), Çarşamba günü Cakarta'daki ABD Büyükelçiliği önünde "Mescid-i Aksa'yı Savun" eylemi düzenledi.

AWG yaptığı açıklamada, bu gösterinin Kudüs ve Filistin'deki Müslümanlara manevi destek sağlamak ve İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kutsallığını zedeleyen suçlarını kınamak için yapıldığını söyledi.

AWG Başkanı M. Anshorullah AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası toplumu İsrail'in Filistin ve Mescid-i Aksa'da uyguladığı zulmü ve barbarlığını durdurmak için eyleme geçmeye davet etti.