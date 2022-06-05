Cakarta'da Dünya Çevre Günü (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Cakarta'da Dünya Çevre Günü (2)

05.06.2022 12:44

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Bisiklete binen vatandaşlar Cakarta Valisi Anies Baswedan'ın konuşması Vali Baswedan'ın bisiklete binmesi Katılımcıların bisiklete binmesi CAKARTA - Dünya Çevre Günü'nü kutlayan Jakarta Valisi Anies Baswedan, Cakarta'da bisiklet topluluğunun binlerce üyesiyle bisiklete bindi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bisiklete binen vatandaşlar

Cakarta Valisi Anies Baswedan'ın konuşması

Vali Baswedan'ın bisiklete binmesi

Katılımcıların bisiklete binmesi CAKARTA - Dünya Çevre Günü'nü kutlayan Jakarta Valisi Anies Baswedan, Cakarta'da bisiklet topluluğunun binlerce üyesiyle bisiklete bindi.

Binlerce katılımcının katıldığı bisiklet etkinliği Cakarta'daki çeşitli topluluklar tarafından "Endonezya için Bir Milyon Bisiklet Etkinliği" temasıyla takip edildi.

Bu eylem, bisiklet kullanmanın kirliliği azaltabileceğini ümit eden çevre için bir toplum ilgisi biçimidir.

Cakarta'da Dünya Çevre Günü (2)
Cakarta'da Dünya Çevre Günü (2)
Cakarta'da Dünya Çevre Günü (2)
Cakarta'da Dünya Çevre Günü (2)

YORUMLAR
500
Hindistan'da Dünya Çevre Günü Kutlandı Hindistan'da Dünya Çevre Günü Kutlandı Vali Dr. Ozan Balcı, katı atık entegre bertaraf tesisini ziyaret etti Vali Dr. Ozan Balcı, katı atık entegre bertaraf tesisini ziyaret etti Cakarta'da Dünya Çevre Günü Cakarta'da Dünya Çevre Günü
Kaynak: AA

Dünya Çevre Günü, Jakarta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cakarta'da Dünya Çevre Günü (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:13 Feci kaza! Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait otomobil ile askeri araç çarpıştı: 1 ölü
18:11 Ümit Özdağ'dan "Sığınmacılar kargo paketi değil" diyen Mustafa Sarıgül'e cevap: Milli güvenlik konuları Şişli'de imar izni vermeye benzemez
18:09 A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluğa yürüyor! Portekiz'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldiler!
18:08 Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor
17:21 Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor!
17:14 Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi! İşte güncel durumu
17:12 Bilim insanları kıyamet hazırlıklarına başladı! İşte araştırma sonuçları
16:39 Beşiktaş'ın en büyük fiyaskolarından biri! Douglas'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı
16:23 Kocasının gözü önünde başka bir kadınla cinsel ilişkiye girdi, tepkiler çığ gibi
16:07 Mehmet Ali Erbil'den Tuğba Ekinci'nin iddialı klibine yorum geldi: İşte kadın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 18:45:38. #1.11#
SON DAKİKA: Cakarta'da Dünya Çevre Günü (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement