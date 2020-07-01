Cakarta'da plastik poşet yasağı yürürlüğe girdi - Son Dakika

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da tek kullanımlık poşet yasağı yürürlüğe girdi.

Cakarta Valiliğinin 31 Aralık 2019'da aldığı kararla, başkentte alışveriş merkezi, market ve pazarlarda tek kullanımlık poşet yasağı bugün uygulanmaya başlandı.

Yasak kapsamında, kumaş ve kağıt gibi yeniden kullanılabilir malzemelerden yapılan çevre dostu alışveriş torbalarının kullanılması teşvik ediliyor.

Yasağa uymayan işletmelere ise 5 milyon rupiah (350 dolar) ila 25 milyon rupiah (1755 dolar) arasında para cezasının yanı sıra işletme lisanslarına ilişkin çeşitli cezalar verilebilecek.

Bu arada Bali, Balikpapan, ve Banjarmasin gibi farklı kentlerde daha önce plastik poşet yasağı yürürlüğe girmişti.

Endonezya hükümeti 2018'de okyanus atıklarını 2025 itibarıyla yüzde 70 azaltmayı amaçlayan bir eylem planı açıklamıştı. Hükümet plan kapsamındaki tedbirler için 7 yılda 1 milyar dolar harcamayı taahhüt etmişti.?

Denizde en çok plastik atığı olan ülkeler sıralamasında Çin'in ardından ikinci sırada yer alan 267 milyonluk nüfusa sahip Endonezya'da, yılda ortalama 10 milyar plastik poşet kullanıldığı ve büyük bölümünün nehirler aracılığıyla denizlere karıştığı belirtiliyor.