Cakarta'da robot garsonlar - Son Dakika

SHOTLIST:
Müşterinin kafeye girmesi
Müşterinin baristaya sipariş vermesi
Robot garsonun siparişi masaya bırakması
Robot Kitty'nin kafeye gelen müşterilere siparişlerini dağıtması
Barista Lorenssa ile röportaj
CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da "Rasa Koffie" adlı kahve dükkanı müşterilerine robotlarla hizmet veriyor. Kahve dükkanında robotların kullanılması, Kovid-19 salgını sırasında garsonlar ve müşteriler arasındaki fiziksel teması azaltmayı amaçlıyor.
Kaynak: AA
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