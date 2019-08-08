Son Dakika Haberleri: Çakıcı: "Huzurevi Boyabat'a huzur verecek"
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Çakıcı: "Huzurevi Boyabat'a huzur verecek"

20 dakika önce

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, "Boyabat Yaşlı Bakım ve Huzurevi ilçemize huzur verecek" dedi.

Çakıcı:
Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, "Boyabat Yaşlı Bakım ve Huzurevi ilçemize huzur verecek" dedi.

2016 yılında düzenlenen törenle temeli atılan ve çeşitli sebeplerle yapımına başlanamayan Boyabat Huzurevi projesi ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Huzurevi Genel Müdürlüğü mühendisleri Boyabat'a gelerek projenin gerçekleşeceği alanda incelemelerde bulundular.

"Huzur verecek"

İncelemeleri ve projeyi yakından takip eden Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, "Boyabat Yaşlı Bakım ve Huzurevi projemizi yerinde inceledik Huzurevi Boyabat'a huzur verecek" ifadelerini kullandı.

İncelemelere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Huzurevi Genel Müdürlüğü mühendislerinin yanı sıra, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Sinop Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Melih Keleş, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hüseyin Matuk, Boyabat Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ziya Yılmaz ve heyeti de katıldı. - SİNOP
Şefik Çakıcı, Boyabat, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:55 Kaynak: İHA
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