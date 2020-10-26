Çakıcı, "Yakın dostum" dediği Edirne Belediye Başkanı'nı makamında ziyaret etti - Son Dakika

Yürürlüğe giren yeni infaz kanunu ile birlikte tahliye edilen Alaattin Çakıcı, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyareti Recep Gürkan, resmi sosyal medya hesabından şu açıklama ile duyurdu:

"Sayın Alaattin Çakıcı, Belediyemizdeki Ulu Önderin 4 gece konakladığı Atatürk Odası'nı ve bizleri ziyaret etti. Kendilerine Atatürk portresi ve Belediyemiz tarafından basılan Nutuk kitabını hediye ettik."

BAŞKAN GÜRKAN'DAN "YAKIN DOSTUM" DİYE BAHSETTİ

Çakıcı da kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ziyaretten fotoğraflar paylaştı. Çakıcı'nın paylaşımında Başkan Gürkan'dan "yakın dostum" diye bahsetmesi dikkat çekti.