Çakıl'ı bulana 3 bin lira ödül - Son Dakika

AYDIN'ın Efeler ilçesinde Onur Kılıç, kaybolan Terrier cinsi 'Çakıl' isimli köpeğini bulana 3 bin lira ödül vereceğini söyledi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde teknisyen olarak görev yapan Onur Kılıç, 21 Ağustos'ta 12 yaşındaki köpeği Çakıl ile gezintiye çıktı. Sürekli tasma takmadan gezdirdiği Çakıl, Onur Kılıç'ın arkadaşlarıyla sohbet ettiği bir sırada ortadan kayboldu. Çakıl'ı yanında göremeyen Kılıç, onu arkadaşlarıyla birlikte aramaya başladı, ancak bulamadı. O günden beri sokakları dolaşarak elindeki afişlerle köpeğini arayan Kılıç, can dostunu bulan ve yerini bildirene 3 bin lira ödül vaadinde bulundu.

Köpeği Çakıl'dan geriye yattığı yatağı ve yemek yediği kaplarının kaldığını söyleyen Onur Kılıç, "Köpeğim Çakıl'ı 1 aylıkken almıştım. 12 yıldan beri benimle yaşıyor. O gün tasma takmadan geziyorduk. 5 dakika içinde gözden kayboldu. O günden sonra sokakları dolaşarak onu aradım. Çok arayanlar oldu ama gidip baktığımızda ona benzeyen köpek olduğunu gördük. Muhtemelen birinin elinde olduğunu düşünüyoruz. Bulan ve görenler afişteki iletişim numarasından bana ulaşmalarını istiyorum. Bulana ise 3 bin lira ödül vereceğim. Çok hassas bir köpektir. İlaçları da var, onları sürekli kullanıyor. Bu nedenle sağlığı çok önemlidir. Ufak olduğundan yaşını çok belli etmiyor. Bulan kişilerin yaşını bilememesinden dolayı iyi bakamayacağını düşünerek korkuyorum. Onu bulmak için arkadaşımla, bin 500 afişi sokaklara yapıştırdık. Ulaşabildiğimiz her yere gidip arıyoruz. Arkadaşlarımda benim bu zor günümde yanımda oldular. Elimden geldiğince onu bulmaya çalışıyorum" dedi.Birlikte Çakıl'ı aradığı Caner Tığlı ise, "Gezip afiş asmadığımız yer kalmadı. Gece yarılarına kadar afiş asarak aradık. Bu konuda çok ihbar aldık. Ancak bir ize rastlamadık. Halen arama sürecindeyiz. Afiş haricinde sosyal medya üzerinden de aramaya devam ediyoruz. Ama henüz bir haber yok bekliyoruz" ifadelerini kullandı.