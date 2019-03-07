Çakıl'ın Gözleri Başakşehir'de Açıldı
1 saat önce
Geçirdiği ateşli hastalık sonucu görme yetisini geçici olarak kaybeden "Çakıl" isimli köpek, Başakşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sağlığına kavuştu.
Geçirdiği ateşli hastalık sonucu görme yetisini geçici olarak kaybeden "Çakıl" isimli köpek, Başakşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sağlığına kavuştu.
Hayvan sever bir vatandaş tarafından görme yetisini kaybetmiş bir şekilde bulunarak Başakşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde getirilen sokak köpeği, tedavi altına alındı.
Sol gözü de iyileşiyor
Rehabilitasyon Merkezi çalışanlarının "Çakıl" ismini verdiği sevimli köpeğin sağ gözü, yoğun bakım ve tedaviler sonucunda sağlığına kavuştu. Tedavi süreciyle birlikte beslenmesi de düzelen Çakıl, eskisi gibi özgürce koşup oyun oynayabiliyor.
"Bize 7/24 ulaşabilirler"
Başakşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden Veteriner Yunus Kanlı, Çakıl'ın sol gözünün de hızla iyileştiğini belirterek, "Çakıl'ın tedavi süreci tamamen bittiğinde iki gözü de eski sağlığına kavuşmuş olacak" dedi.
Kanlı ayrıca, şunları söyledi, "Sevimli dostumuzun durumunu fark edip bize getiren duyarlı vatandaşımıza da çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımız bu tür durumlarda 444 0 669 numaralı telefondan bize 7/24 ulaşabilirler" dedi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:54 Kaynak: İHA
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