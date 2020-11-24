Çakıl kedi kök hücre tedavisiyle sağlığına kavuştu - Son Dakika

Rahatsızlığı sebebiyle veterinere götürülen kedi 'Çakıl'a Feline İnfeksiyöz Peritonitis teşhisi konuldu. Tamamlayıcı tedaviden sonuç alınamayınca, Çakıl uygulanan kök hücre tedavisiyle 3 gün gibi kısa bir sürede sağlığına kavuştu.

2018 yılında Feline İnfeksiyöz Peritonitis teşhisi konulan Çakıl'ın, hastalığa bağlı beyninde sorunlar oluşmaya başladı. Tamamlayıcı tedaviden sonuç alınamayınca Çakıl için kök hücre tedavisi uygulandı. Çakıl 2 yıl hayatını sağlıklı bir şekilde sürdürürken hastalık semptomlar tekrar ortaya çıktı. Çakıl'a 20 Kasım 2020 tarihinde sahibi Aydan Önal Şengül'ün talebiyle ikinci kez kök hücre tedavisi uygulandı. Çakıl, Tekgen firmasına bağlı Vetstem tarafından özel olarak uygulama hazırlanan kök hücre uygulaması sonrasında, 3 gün gibi kısa bir süre içerisinde eski sağlıklı günlerine kavuştu.