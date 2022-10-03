Çakıl taşı yüklü kamyon devrildi: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Çakıl taşı yüklü kamyon devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

03.10.2022 11:44
Çakıl taşı yüklü kamyon devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

Düzce'de sürücüsünün kontrolünden çıkan çakıl taşı yüklü kamyon kavşakta devrildi.

Düzce'de sürücüsünün kontrolünden çıkan çakıl taşı yüklü kamyon kavşakta devrildi. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçeşehir Bölgesi 3. Bulvar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldıray D. idaresindeki 34 EPC 905 plakalı Ford marka çakıl taşı yüklü kamyon, rampa aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrilerek sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan İsmail K.'yı bulunduğu yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan sürücü Yıldıray D. ve İsmail K. hastaneye kaldırıldı. İsmail K'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle kapanan yol, kamyonun kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açılacak. - DÜZCE

YORUMLAR
500
Mahmut Tanal, Düzce'de Fındık Ağaçlarının Kesildiği Köyde: 'Bu Araziye Tüm İşlemleri Bitmesine Rağmen Hastane İnşaatına Neden Başlanmıyor' Mahmut Tanal, Düzce'de Fındık Ağaçlarının Kesildiği Köyde: 'Bu Araziye Tüm İşlemleri Bitmesine Rağmen Hastane İnşaatına Neden Başlanmıyor' Çalınan doğum günü hediyesine, polisin özverisi sayesinde kavuştu Çalınan doğum günü hediyesine, polisin özverisi sayesinde kavuştu Demir kapıya kafasını sıkıştıran çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı Demir kapıya kafasını sıkıştıran çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
Kaynak: İHA

Bahçeşehir, Düzce, Ford, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çakıl taşı yüklü kamyon devrildi: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:22 Öldürülen müzisyen Onur Şener toprağa verildi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da tabuta omuz verdi
17:14 Canlı yayında açıklamalar yapan Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu liste teröristlerle dolu
17:02 Enerji krizi sonrası "tasarruf" çağrıları yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un giydiği kıyafet ülkeyi karıştırdı
16:56 Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesindeki hali sosyal medyada olay oldu
16:42 İlhak kararının ardından saldırıya geçen Ukrayna, 4 yerleşim yerini Rus güçlerinden aldı!
16:38 Haftaya yükselişle başlayan altının kilogramı 987 bine geriledi
16:17 Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar, o anları sosyal medya hesaplarından yayınladılar!
16:16 Beşiktaş'ın eski hocası Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin başına geçebilir
16:03 En yakın arkadaşı katledilen müzisyen Onur Şener'i anlattı! Ölen arkadaşının oğlunu sahiplenmiş
15:27 Turgut Özal'a gönderilmiş sır mektup, 35 yıl sonra ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 17:51:55. #1.11#
SON DAKİKA: Çakıl taşı yüklü kamyon devrildi: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement