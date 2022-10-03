Çakıl taşı yüklü kamyon devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

DÜZCE Düzce'de sürücüsünün kontrolünden çıkan çakıl taşı yüklü kamyon kavşakta devrildi. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçeşehir Bölgesi 3. Bulvar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldıray D. idaresindeki 34 EPC 905 plakalı Ford marka çakıl taşı yüklü kamyon, rampa aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrilerek sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan İsmail K.'yı bulunduğu yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan sürücü Yıldıray D. ve İsmail K. hastaneye kaldırıldı. İsmail K'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle kapanan yol, kamyonun kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açılacak.