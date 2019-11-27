Çakıl taşları tablolara dönüştü

60 yılını çakıl taşıyla resim yapmaya adayan ve bu sanatın Türkiye'deki usta öğreticilerinden olan ressam Fehim İbrahimhakkıoğlu ve öğrencilerinin eserleri, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

"Çakıl Taşına Dokunan Ellerin Öyküsü" isimli resim sergisi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı. Sergide, Neslihan Arzu Keteci, Hatice Türker, Nur Kaya, Leyla Gözek, Aysun Mantarcı Adalı, Nadir Çatak, Rezzan Erdoğan, Fatma Civa, Zeynep Selvili, Gülseren Özgör ve Nurdan Akmaz'ın eserleri yer aldı.

"ÖZGÜN TASARIMLAR ORTAYA KOYMAKTAN MUTLUYUZ"

TSKM'deki sergide, 60 yılını çakıl taşıyla resim yapmaya adayan, bu sanatın Türkiye'deki tek usta öğreticisi, ressam Fehim İbrahimhakkıoğlu ve öğrencilerinin eserleri, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin kurdelesini kesen İbrahimhakkıoğlu, öğrencileriyle sergi açmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Neslihan Arzu Keteci, Fehim İbrahimhakkıoğlu'nun öğrencileri olarak İstanbul'da sekiz yıldır çalışmalarına devam ettiklerini, ikinci karma sergilerini Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açtıklarını ifade etti. Hobi olarak başladıkları çalışmalarını sanata dönüştürmekten mutluluk duyduklarını söyleyen Keteci, "Taşın sert dokusuna dokunuyor olmak hepimize çok iyi geliyor. Eserlerinizi sabırla yapmayı öğreniyorsunuz. Puzzle parçalarının yerine oturması ve objenin ortaya çıkması gibi bir durum. 17 yaşından beri doğal taşlarla haşır neşir olan bir hocanın öğrencileri olarak eserler ve özgün tasarımlar ortaya koymaktan mutluyuz" dedi.

İstanbul'u, Türkiye'nin cennet köşelerini, dünya başkentlerinden mimari eserleri, insan yaşamlarını çakıl taşlarıyla resmeden eserlerin bulunduğu sergi, 2 Aralık'a kadar Galeri Maltepe'de ziyarete açık olacak.