Çakıl taşlarından yapılan Müslüm Gürses bibloları beğeni topluyor - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde kursa katılan kadınlar tarafından çakıl taşlarından yapılan Müslüm Gürses bibloları, endemik bitki olan karagül ile cam içerisinde bir araya getirilerek ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Halfeti Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen "Yöresel Taş Bebek Sanatı" kursuna katılan kadınların, Fırat Nehri'nden toplanan çeşitli büyüklüklerdeki çakıllardan ürettikleri biblolarla hem aile bütçesine hem de ilçenin tanıtımına katkı sağlamaları amaçlanıyor.

Arabesk müziğinin mihenk taşlarından Müslüm Gürses'in de memleketi Halfeti'de kursiyerler, ünlü sanatçının vefatının 8. yılı dolayısıyla çakıl taşlarından Müslüm Gürses bibloları yapıyor.

Büyük taşlarla biblonun gövdesini oluşturan kursiyerler, orta büyüklüklerdeki taşlarla başını, küçüklerle ise ayaklarını yapıyor.

Kursiyerler, tutkalla yapıştırdıkları taşları seramik hamuruyla kapladıklarından sonra boya ve vernikle bibloları Müslüm Gürses'e benzeten kadınlar, daha sonra mikrofonla buluşturdukları bu bibloları, dünyada sadece bölgede yetişen karagülle birlikte cam fanus içine yerleştiriyor.

Müslüm Gürses bibloları, Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından "sakin şehir" ağına dahil edilen, tarihi ve doğal güzelliği ile ön plana çıkan ilçede, yerli ve yabancı turistler için satışa sunuluyor.

"Memleketinde onun anısını yaşatmaya çalışıyoruz"

HEM Müdürü Eşref Arıkan, AA muhabirine, ilçenin tanıtımına katkı sunan Müslüm Gürses ve karagülü aynı üründe birleştirdiklerini anlatarak, ünlü sanatçının Halfeti halkı tarafından çok sevildiğini belirtti.

Çakıl taşlarının kadınların elinde sanat eserlerine dönüştüğünü aktaran Arıkan, "Unutulmaya yüz tutmuş bir sanat olan taş bebek kursumuzda önce Fırat Nehri'nden getirilen taşlardan bebek biblolar yapıyoruz. Daha sonra bu bibloları cam sanatı kursunda cam içerisine yerleştiriyoruz. Müslüm Gürses ilçemizde doğup kendini hem ülkemizde hem de dünyaya kabul ettirmiş olan bir sanatçımız. Biz de memleketinde onun anısına böyle taş bebek bibloları çalışarak onun kalbimizde gönlümüzde kalmasını sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Arıkan, Halfeti'nin sahip olduğu tarihi ve doğal güzelliklerle bölgedeki önemli bir turizm kenti olduğunu kaydederek, merkezde ürettikleri ürünlerin teşhir ve satışını yaptıklarını ve ele edilen gelirle kursiyerlerin aile bütçelerine katkı sağladığını dile getirdi.

"Kadınların elleri boyama ve makyaja yatkın olduğu için çok güzel eserler ortaya çıkıyor"

Usta öğretici Emine Dalkesen de Müslüm Gürses biblolarını 4 çakıl taşını bir araya getirerek yaptıklarını söyledi.

Taşları birbirlerine yapıştırdıktan sonra seramik hamuruyla şekillendirdiklerini anlatan Dalkesen, "Seramik hamurunu kıyafet gibi taşlara giydiriyoruz sonrada boyayarak son şeklini veriyoruz. Özellikle kadınların boyama, makyaj gibi becerilere elleri yatkın olduğu çok güzel eserler ortaya çıkarıyoruz." diye konuştu.

Dalkesen, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin yapılan taş bebeklere, yerli turistlerin ise özellikle Müslüm Gürses biblolarına yoğun ilgi gösterdiklerini söyledi.