Çakıl taşlarını hünerli ellerinde sanat eserine dönüştürüyor - KARS - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çakıl taşlarını hünerli ellerinde sanat eserine dönüştürüyor - KARS - Son Dakika

Çakıl taşlarını hünerli ellerinde sanat eserine dönüştürüyor - KARS

6 saat önce

Taşların ayıklanması Taşların birbirine yapıştırılması Taşlara dolgu yapılması Taşların yapılması için hamurun hazırlanması Tutkal ile hamurun yoğrulması Taşların işlenmesi Tamamlanmış taşlardan detay El sanatları eğitmeni Ayşe Akaslan ile röportaj Kars Belediyesi bünyesinde açılan el...

Taşların ayıklanması

Taşların birbirine yapıştırılması

Taşlara dolgu yapılması

Taşların yapılması için hamurun hazırlanması

Tutkal ile hamurun yoğrulması

Taşların işlenmesi

Tamamlanmış taşlardan detay

El sanatları eğitmeni Ayşe Akaslan ile röportaj Kars Belediyesi bünyesinde açılan el sanatları atölyesinde eğitmen olarak görev yapan Ayşe Akaslan, dere ve göllerden topladığı çakıl taşlarını çeşitli tekniklerle boyayıp, süsleyerek sanat eserine dönüştürüyor.

Belediyenin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü El Sanatları Atölyesinde görevli Akaslan, kentteki dere ve göletlerden taşları topladıktan sonra un, nişasta ve ağaç tutkalı kullanarak çeşitli şekiller veriyor.

Akaslan, ince el işçiliğinin ardından taşları çeşitli tekniklerle boyayarak yöreye özgü kıyafetli bebek haline getiriyor.

Göl ve derelerde taş arıyor

El sanatları eğitmeni Akaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıldır el sanatlarıyla uğraştığını söyledi.

Son bir yıldır taş bebek üzerine kurs verdiğini ifade eden Akaslan, şöyle konuştu:

"Taş bebekler, düz yüzeyli taşlar üzerinde yapılıyor. Bu taşlar Kars'ta zor bulunduğu için biraz zorlanıyorum. Göl ve dere kenarlarında bulduğum taşları düzenledikten sonra işliyorum. Un, nişasta ve ağaç tutkalıyla seramik hamuru hazırlıyoruz. Ayak, gövde ve kafa taşını ayarladıktan sonra tutturma aşamasını yapıyoruz. 2 gün kurutulduktan sonra giydirmesini yapıyoruz. Boyama, vernik ve dekor süslemelerini yapıyoruz."

Yaptıkları bebeklerin son halini gördükten sonra tüm yorgunluğunu unuttuğunu, bazen taşların aldığı şekillerin kendisini şaşırttığını anlatan Akaslan, "Kars yöresine ait bebekler ilgi görüyor. Damal bebeği yapıyoruz, taşların yanı sıra şişe bebekleri yapıyoruz. Çizgi karakterlerimiz çok ilgi görüyor. Bazı vatandaşlar bu eserleri görünce taşlardan yapıldığına inanmıyor. İlk olarak Kars'ta bir taş bebek sergisi açtık ve eserlerimizi 3 gün Namık Kemal Kültür Evi'nde sergilendi. Taş bebeklerimiz, İstanbul Maltepe'de sergilendi ve orada sergilenen tüm taş bebeklerimiz satıldı, yoğun bir ilgi gördü." diye konuştu.

Akaslan, el sanatları kurslarıyla yöredeki gençlere de eğitim verdiklerini sözlerine ekledi.

Çakıl taşlarını hünerli ellerinde sanat eserine dönüştürüyor - KARS

Kars Belediyesi, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:16 Kaynak: AA
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