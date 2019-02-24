Son Dakika Haberleri: Çakıl Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

Çakıl Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

32 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde şaftı kırılan çakıl yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü Mehmet T. (48) yaralandı.

Çakıl Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde şaftı kırılan çakıl yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü Mehmet T. (48) yaralandı. 

Kaza, İnegöl- Yenişehir karayolunda meydana geldi. Mehmet T. yönetimindeki 11 AR 592 plakalı kamyon, İnegöl'ün kırsal Boğazköy Mahallesi mevkiinde şaftının kırılması nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatan kamyonun sürücüsü Mehmet T., kazada hafif yaralandı. Kendi imkanlarıyla sürücü kabininden çıkan Mehmet T., ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Yan yatan kamyon çekiciyle kaldırılırken,  yola dökülen çakıllar temizlendi. İnegöl ile Yenişehir ilçelerini bağlayan yol yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:06 Kaynak: DHA

Yenişehir, İnegöl, Bursa, Güncel
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