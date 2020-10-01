Çakıllı tarlada 160 ton çeltik yetiştirdi - Son Dakika

Türkiye'nin önemli ovalarından Bafra Ovası'nda ıslah ettiği ırmak yatağında çakıl dolu arazide çeltik ekimi yapan girişimci Serdal Sefa Kocabaş, 160 ton ürün hasat etmeyi bekliyor.

Çevresindekilerin "çakıllı alanda çeltik yetişmez" sözlerine aldırış etmeyen girişimci, 200 dönüm alanda siyah pirincin yanı sıra Yasmin, Osmancık 97 türlerinin yanı sıra ve Zeybek markası ile yerli tohum üretimi gerçekleştirdi.

Kocabaş, AA muhabirine, zor bir işe giriştiklerini ancak hasada başlayınca başarılı olduklarını gördüklerini söyledi.

"Bölgemiz zor bir bölgeydi, toprak yapısı olarak tamamen çakıl bir alan, ırmak yatağı, atıl bir arazi." diyen Kocabaş, yaklaşık 6 ayda araziyi ıslah ettiklerini anlattı.

"Burada 4 çeşit çeltik uygulaması yaptık"

Ardından arazide çeltik yetiştirmeye karar verdiklerini belirten Kocabaş, şöyle devam etti:

"Burada 4 çeşit çeltik uygulaması yaptık. Siyah pirinç, bu pirincin özelliği insülini yükseltmediği için şeker hastalarının yiyebildiği bir pirinç. Bu pirincin bölgede daha önce üretimi yapılmamış. Yasmin dediğimiz kokulu bir pirinç çeşidi var. O da bölgemizde ekilen bir pirinç türü değil. Osmancık 97 diye tabir ettiğimiz bir pirinç türümüz var. Üst bölümde de Zeybek markası ile sertifikalı yerli tohum uygulaması yaptık."

Çakıllı araziden 17 bin insanın pirinç ihtiyacı karşılanacak

Yaklaşık 200 dönüm alanda ekim yaptıklarını ve dönüm başına 800 kilo ürün aldıklarını ifade eden Kocabaş, "Toplam 160 ton buradan ürün bekliyoruz. Türkiye'de kişi başı 9 kilo pirinç tüketildiğini düşünürsek, bu çakıllı araziden 17 bin insanımıza biz pirinç yetiştiriyoruz." diye konuştu.

Kocabaş, arazide çeltik yetiştirmeye karar verdiklerinde, çevrelerindeki insanların kendilerine güldüğünü belirtti.

"Neden olmasın" diyerek işe koyulduklarını dile getiren Kocabaş, "Bize güldüler 'çakılda çeltik olmaz' diye. Biz de 'Topraksız tarım oluyor da neden çakıllı alanda çeltik yetişmesin' dedik. Sonucu görüyorsunuz işte çakılda da çeltik oluyormuş. Tekrar burada çeltik yetiştireceğiz." ifadesinde bulundu.