Çakır: "2019 hizmetlerle geçen bir yıl oldu" - Son Dakika
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Çakır: "2019 hizmetlerle geçen bir yıl oldu"

6 saat önce

AK Parti Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, 2019 yılında ilçeye kazandırılan hizmetleri anlatarak 2020 yılında eksiklerin tamamlanarak yeni hizmetler kazandırılması için çalışacaklarını söyledi.

Çakır:

AK Parti Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, 2019 yılında ilçeye kazandırılan hizmetleri anlatarak 2020 yılında eksiklerin tamamlanarak yeni hizmetler kazandırılması için çalışacaklarını söyledi.


Çakır, yeni yıl öncesinde 2020 yılı için yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "2019 senesini acısıyla, tatlısıyla tamamladık, milletimiz ve devletimizle el ele, daha müreffeh, mutlu bir gelecek beklentisi içinde 2020 senesine başlıyoruz.


2019 yılında ilçemizde eğitimde, ulaşımda, altyapı hizmetlerinde ve birçok alanda önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu. Eğitimde hemen hemen tüm okullarımızda tekli eğitime geçmemizi sağlayan yatırımları tamamladık. İlçede Üniversite kampüsü kurulmasının önünü açtık. Ulaşımda Ereğli Zonguldak yolunun bölünmüş yol haline getirilme çalışmaları tamamlandı. Bitmez denilen Ereğli Devrek yolunun, Çaylıoğlu-Ereğli bölümü ulaşıma açıldı. Köylerimizin yol, içme suyu ve kamu yatırımları anlamında birçok sorununu çözdük, çözmeye devam ediyoruz.


İstihdam anlamında, Ereğli tersanelerinin tapularını alabilmesini sağlayan düzenlemeleri başta Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu'nun gayretleriyle hayata geçirdik. Kandilli Alacaağzı ocağında üretime başlanması çalışmaları son aşamaya geldi. İlçemizde uzun zamandır ihtiyaç olan Ağır Ceza Mahkemesi kuruluşunu tamamladık. Şehir merkezinde hareketliliği arttıracak yatırımlarımızdan PTT inşaatını büyük oranda tamamladık, kısa sürede hizmete girmesi için gayret gösteriyoruz. İlçede yeni yatırımlar için girişimlerde bulunduk, yatırımcıya destek olduk. Bu çalışmalarımız yeni yılda da devam edecek. Sağlıkta mevcut kurumlarımızın eksiklerinin tamamlanması için yoğun bir gayret içinde olduk, olmaya da devam ediyoruz.


Yeni yılda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği 2023 vizyonu çerçevesinde, başta hükümetimiz ve milletvekillerimiz olmak üzere, Valimiz, Kaymakamımız ve halka hizmetin hakka hizmet olduğu düsturunu benimsemiş teşkilatımızın destek ve gayretleriyle ilçemizin eksiklerinin giderilmesi ve halkımızın yaşam standartlarının yükselmesi için tüm gücümüzle çalışmaya devam etmeye kararlıyız.


Bu duygu ve düşünceler içinde, 2020 yılının Karadeniz Ereğli'mize, Zonguldak'ımıza, ülkemiz, İslam Alemi ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyor, tüm hemşerilerimizin yeni yılını en kalbi duygularla kutluyorum." - ZONGULDAK

Zonguldak, Karadeniz, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:40 Kaynak: İHA
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