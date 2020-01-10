Çakır'dan 10 Ocak mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çakır'dan 10 Ocak mesajı - Son Dakika

Çakır'dan 10 Ocak mesajı

6 saat önce

Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı paylaştı.

Çakır'dan 10 Ocak mesajı, System.String[]

Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı paylaştı.


Başkan Çakır mesajında, basının ve basın çalışanlarının, çok sesliliğin ve demokrasinin en temel yapı taşı olduğunu belirterek, "10 Ocak, işte bu manada demokrasinin güçlendiği, güç kazandığı ve kamunun haber alma hakkının sonuna kadar savunulduğu günün ifadesidir" dedi.


Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, basın çalışanlarının çok zor şartlar altında yürüttükleri gazetecilik mesleğiyle toplumun doğru haber alma hakkını temin ettiğini belirterek, bu yönüyle gazeteciliğin gönüllü bir kamu hizmeti olduğunun altını çizdi.


ABB Şube Başkanı Çakır, gazeteciliğin ilkeli, ahlaklı ve basın meslek kriterlerine uygun bir biçimde yapılmasından sadece gazetecilerin değil, toplumun da çok büyük faydalar göreceğini dile getirerek, gazeteciliği bu ölçüler dışında kullananların ise sürekli dışlanacağının altını çizdi. Mehmet Musa Çakır, "Demokrasinin olmazsa olmazı olarak kabul ettiğimiz basın, bu temel işlevi yerine getirirken, pek tabiidir ki, objektifliği, meslek ahlakını ve kamu yararını da koruyup kollamalıdır. Aksi halde demokratik bir süreçten bahsedilemeyeceği gibi, kamu gücünü elinde bulunduranlar da, demokrasiye hayat veren halkın kendisi de, demokrasinin nimetlerinden tam olarak faydalanmayacaktır. Bu da demokrasinin gelişim hızını yavaşlatacak, toplumu ileri demokrasi hedefinden her geçen gün biraz daha uzaklaştıracaktır" ifadelerini kullandı.


Öte yandan ABB Şube Başkanı Çakır, günümüzdeki niteliği bir yana Erzurum basınının Milli Mücadele dönemine bile damgasını vurduğunu kaydederek, "Erzurum basını milli ruh ve milli coşkuyu zirvelere taşıyan yegane bir güç olmuştur. Bu düşüncelerle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslektaşlarıma başarı dolu nice yıllar diliyorum" dedi. - ERZURUM

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çukur'un merakla beklenen 83. bölüm fragmanı yayınlandı
Seri Muhakeme Usulü ilk kez uygulandı! Suçunu kabul etti, cezası yarı yarıya düştü Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

Son Dakika Haberleri
17:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı - Son Dakika
17:01 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI - Son Dakika
17:01 Polis memuru çifte nikah masasında kelepçe takıldı - Son Dakika
17:00 3 balıkçıyı kurtaran kaptan konuştu - Son Dakika
16:58 Başkan Altay, Karayolları Camisi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
15:25 Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Son Dakika
13:58 Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 17:07:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çakır'dan 10 Ocak mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]