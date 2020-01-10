Çakır'dan 10 Ocak mesajı - Son Dakika

Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı paylaştı.



Başkan Çakır mesajında, basının ve basın çalışanlarının, çok sesliliğin ve demokrasinin en temel yapı taşı olduğunu belirterek, "10 Ocak, işte bu manada demokrasinin güçlendiği, güç kazandığı ve kamunun haber alma hakkının sonuna kadar savunulduğu günün ifadesidir" dedi.



Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, basın çalışanlarının çok zor şartlar altında yürüttükleri gazetecilik mesleğiyle toplumun doğru haber alma hakkını temin ettiğini belirterek, bu yönüyle gazeteciliğin gönüllü bir kamu hizmeti olduğunun altını çizdi.



ABB Şube Başkanı Çakır, gazeteciliğin ilkeli, ahlaklı ve basın meslek kriterlerine uygun bir biçimde yapılmasından sadece gazetecilerin değil, toplumun da çok büyük faydalar göreceğini dile getirerek, gazeteciliği bu ölçüler dışında kullananların ise sürekli dışlanacağının altını çizdi. Mehmet Musa Çakır, "Demokrasinin olmazsa olmazı olarak kabul ettiğimiz basın, bu temel işlevi yerine getirirken, pek tabiidir ki, objektifliği, meslek ahlakını ve kamu yararını da koruyup kollamalıdır. Aksi halde demokratik bir süreçten bahsedilemeyeceği gibi, kamu gücünü elinde bulunduranlar da, demokrasiye hayat veren halkın kendisi de, demokrasinin nimetlerinden tam olarak faydalanmayacaktır. Bu da demokrasinin gelişim hızını yavaşlatacak, toplumu ileri demokrasi hedefinden her geçen gün biraz daha uzaklaştıracaktır" ifadelerini kullandı.



Öte yandan ABB Şube Başkanı Çakır, günümüzdeki niteliği bir yana Erzurum basınının Milli Mücadele dönemine bile damgasını vurduğunu kaydederek, "Erzurum basını milli ruh ve milli coşkuyu zirvelere taşıyan yegane bir güç olmuştur. Bu düşüncelerle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslektaşlarıma başarı dolu nice yıllar diliyorum" dedi. - ERZURUM