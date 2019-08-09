Son Dakika Haberleri: Çakır'dan bağış kampanyasına tam destek
Son Dakika Güncel Haber

Çakır'dan bağış kampanyasına tam destek

1 saat önce

Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, "Erzurumspor bizim dünyaya açılan kapımız olabilir" dedi.

Çakır'dan bağış kampanyasına tam destek, System.String[]
Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, "Erzurumspor bizim dünyaya açılan kapımız olabilir" dedi.

Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, B.B. Erzurumspor'a Süper Lig yolunda destek olmak amacıyla başlatılan bağış kampanyasının son derece isabetli bir adım olduğunu söyledi. Çakır, Türkiye'nin belli başlı şehirlerinin futbol sayesinde özel bir nitelik kazandığını ve sosyo-ekonomik gelişme kaydettiğini anlatarak, "Kimse Erzurumspor'a sıradan bir futbol takımı gözüyle bakmasın. Bu takım, Erzurum'un dünyaya açılan kapısı bile olabilir. Bundan en küçük bir şüphemiz bile yok" diye konuştu. Erzurum kamuoyunun söz konusu kampanyaya destek olmasının şehrin kendisine yapılan bir yatırım olacağını vurgulayan Çakır, "Mesele sadece bir kısa mesaj ya da 10 lira meselesi değildir. Bu mesele kesinlikle Erzurumluluk ve Dadaşlık meselesidir" ifadelerini kullandı.

Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Çakır, Erzurum dışında yaşayan Erzurumlulara da çağrıda bulunarak, "Erzurum dışında tam 1 milyon Erzurumlu yaşıyor. Bunların her birisi bu memleketin bağrından kopmuş birer parçadır. O halde Erzurumspor'u da bağırlarına basma yükümlülükleri vardır" şeklinde konuştu.

Erzurumspor taraftarına da değinen Musa Çakır, "Süper Lig takımlarını da dahil etmek kaydıyla vurgulamak gerekir ki; hiçbir takımın Erzurumspor taraftarı gibi özel ve samimi bir ailesi yoktur. Hepimiz biliyoruz ki; aile içerisinde ayrı gayrı olmaz. Bir aileye yakışan da el ele tutmaktır. Gün, işte şimdi o gündür. ya ne kadar büyük bir aile olduğumuzu göstereceğiz ya da kardeşimizin elini bırakmayı tercih edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan kimi basın yayın kuruluşlarında Erzurumspor'un borcundan dolayı böyle bir kampanya başlattığı yönünde algı oluşturulmaya çalışıldığını hatırlatan Mehmet Musa Çakır, "Bu kampanyanın başlatılma amacı, Erzurumspor'a kol kanat germek ve yanında olmaktır. Kampanyanın başlatılmasını isteyen de camianın ta kendisidir. Kimse olayı farklı yönlere çekmeye tevessül etmesin. Bizim takımımız, şu anda ligdeki en iyi takımdır ve belki de en borçsuz takımdır. Bu kampanya olsun ya da olmasın, mavi beyazlı ekip inandığı yolda emin adımlarla yürümeye devam edecektir. Asıl önemli olan Erzurumspor'un yalnız ve sahipsiz olmadığını göstermektir" diye konuştu. - ERZURUM
Türkiye, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Dışişleri, "Müşterek Harekat Merkezi" mutabakatından memnun olduklarını açıkladı
Alman askeri Türkiye'de gözaltına alındı Son başvuru tarihi 30 Ağustos! TÜBİTAK'a 25 proje personeli alınacak Kısmetse Olur programında tanışan Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli boşanma kararı aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 11:48:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çakır'dan bağış kampanyasına tam destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]