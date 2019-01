Çakır'dan, Çınar'a 'Hayırlı Olsun ' Ziyareti

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar 'ın bilgisi ve tecrübesini çalışkanlığıyla birleştirip Yeşilyurt'a çok faydalı hizmetlerde bulunduğunu söyledi.31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde AK Parti'den Yeşilyurt Belediye Başkanlığına aday gösterilen mevcut Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerini paylaşan Çakır, Yeşilyurt Belediyesinin son yıllardaki yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleriyle ülke çapında öne çıkan yerel yönetimlerin başında geldiğini söyledi.Malatya'nın her alanda gelişiminde Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerinin ciddi katkısı olduğunu dile getiren Milletvekili Çakır, "Başkanımızın özellikle imar konularında aktif olması kentimiz ve ilçemizin gelişimi açısından önem teşkil etmektedir. Çünkü imar konuları; şehrin geleceğini hesaplayabilen ciddi bir alandır. Belediye Başkanımızın, şehrin imar konusunda ki anayasasını oluşturan ekiplerin başında görev yapması büyük bir şanstır. Göreve geldiğimiz günden itibaren imar konularında örnek gösterilecek, hiçbir taviz vermeden 25 ve 50 bin üst ölçekli imar planlarımız ile nazım imar planları dahil olmak üzere 7-8 yıl süren bir mutfak çalışmasında Malatya'nın geleceğini planladık. Kentimizin sağlıklı ve bilinçli bir kent yapılanmasına sahip olması adına gelecekteki nüfus ve gelişim projeksiyonlarını dikkate alarak konut alanlarının belirlenmesinden sosyal ve yeşil alanların artırılmasına, kurum alanlarının dağıtılmasından kentin korunması gereken su havzaları ve tarım alanlarının korunmasına kadar çok farklı alanlarda ciddi çalışmalar yaptık. Malatya son dönemlerde çok hızla gelişen, ülkemizde örnek gösterilecek bir şehircilik anlayışına kavuştu. Bu gelinen süreçte Yeşilyurt Belediyemizin çok ciddi katkıları söz konusudur. Burada karınca gibi çalışan, sahaya yayılmış başarılı bir ekip var. İnsan odaklı yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleriyle her alanda çok aktif çalışan, bizimde her zaman takdir ettiğimiz başarılı bir ekip görev başındadır. Hizmet belediyeciliğini gönül belediyeciliğiyle birleştirip Yeşilyurt'u geliştiren, büyüten ve kalkındıran bir anlayışla çalışan bir ekibin olması önemli bir avantajdır" dedi.Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın ekibiyle birlikte başarılı hizmetlerde bulunduğunu sözlerine ekleyen Milletvekili Çakır, "Mehmet Çınar Başkanımızda gerek bilgi ve birikimi gerekse de samimiyeti ve içtenliğinin yanı sıra kurduğu ekiple başarılı hizmetlerin altına imza atmaya devam ediyor. AK Partimizden aday gösterilmesinden dolayı kendisini tebrik ediyorum, hem kendisi hem de ilçemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere inşallah Malatya'mıza bundan sonra ki süreçte çok daha büyük hizmetler gelecektir.Bütün belediyelerimizin el ele vererek daha yoğun bir hizmet sürecine 31 Mart seçimlerinden sonrada devam edeceklerine inanıyoruz.Çünkü AK Partimizin temel felsefesi ' Durmak Yok Yola Devam' anlayışı üzerine kuruludur ve sürekli çalışmak vardır.Bizlerde sahada çalışan, koşturan insanların yanında olacağız." diye konuştu.AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır'ın deneyim ve tecrübelerinden her zaman yararlandıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, "Sayın Vekilimiz Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde bizlerde imar komisyonlarında, encümenlerde ve belediye başkan yardımcısı olarak hep birlikte çalıştık. Bize her daim yol gösterici olan ve deneyimlerinden faydalandığımız Sayın Vekilimiz, büyük projelerimizde bize desteklerini esirgemedi, bizden giden tekliflere olumlu ve yapıcı önerilerde bulundu" ifadelerine yer verdi31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde en yüksek oyu almak adına çok yoğun çalıştıklarını ifade eden Başkan Çınar, " Seçim çalışmalarının hızlanmasıyla birlikte Malatya'da ciddi bir hareketlenme yaşanmaktadır. Bölgemizde bize oy veren ya da vermeyen herkesi kucaklayıp, herkesle hasbihal edip, herkesin kapısını çalıp, ellerini sıkarak bugüne kadar yaptıklarımızı ve bundan sonraki projelerimiz hakkında bilgiler paylaşıyoruz. Sahada çok yoğun bir tempo bizi bekliyor, inşallah gerek Milletvekillerimiz gerekse de teşkilatımızla birlikte bu süreci en güzel şekilde atlatacağız. İnşallah 31 Mart akşamı Malatya'mıza ve Yeşilyurt'umuza yeni zaferler kazandırmak, en yüksek oyu almak adına da gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımızın yereldeki elini güçlendirmek için daha fazla çalışacağız, koşturacağız ve mücadele edeceğiz." diye konuştu. - MALATYA