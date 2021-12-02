Çakır'dan Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

Çakır, mesajında engelli bireylerin topluma kazandırılması noktasında önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Engelli olmalarına rağmen, hayat mücadelesi veren ve hayatlarını onurlu bir şekilde geçirmek adına ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde olan engelli vatandaşlarımız bizim için, birer güç kaynağıdır. Hayatın tüm alanlarında yer alarak toplumun ayrılmaz bir parçası olduklarını gösteren engelli kardeşlerimiz spor, sanat, siyaset, eğitim ve iş dünyasında elde ettikleri nice başarılarla bizleri onurlandırmaktadır.

Hükümetimiz de bugüne kadar engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşamda daha aktif biçimde yer almasını sağlamak adına birçok girişimde bulunmuş ve yapılan yasal düzenlemelerle engellilerin sosyal, ekonomik, kültürel hayata katılması ve ailelerinin desteklenmesi için her geçen gün yeni kolaylıklar sağlanmaktadır. Engelli kardeşlerimizin bundan önce olduğu gibi bundan sonra dasosyal hayatta daha çok yer almaları, huzur ve refahlarının artması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelli kardeşlerimiz ile ilgili toplumsal farkındalığın artmasına vesile olmasını temenni ediyor, tüm engelli vatandaşlarımız olmak üzereailelerine ve tüm vatandaşlarımıza selam, sevgi ve saygılar sunuyorum" ifadelerine yer verdi.