Çakır'dan, Güder'in çalışmalarına övgü - Son Dakika

Çakır'dan, Güder'in çalışmalarına övgü

18.02.2021 15:25
Çakır'dan, Güder'in çalışmalarına övgü, System.String[]

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in çevre yolu alt kısmı için büyük adımlar attığını belirten AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, "Başkanımızın göz dolduran çalışmalarını takdir ve tebrik ediyorum.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in çevre yolu alt kısmı için büyük adımlar attığını belirten AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, "Başkanımızın göz dolduran çalışmalarını takdir ve tebrik ediyorum. Battalgazi'yi güzel yarınlar bekliyor" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti Battalgazi Gençlik Kolları Başkanı Harun Erdem ve Battalgazi Belediyesi Meclis üyeleri ile birlikte Battalgazi Belediyesi ve Devlet Su İşleri tarafından hayata geçirilen Derme Deresi Islah çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden son durum hakkında bilgiler aldı. Türkülere konu olan projeyle çevreyolu alt kısmının çehresinin baştan aşağı değiştiğine vurgu yapan Milletvekili Çakır, Şehit Fevzi Mahallesi'nde başlayacak olan kentsel dönüşüm projesi ile bütünleşen bir proje olduğuna da dikkat çekti. Projeyi hayata geçiren Başkan Güder'in hizmetlerini ilk günkü heyecan ve aşkla sürdürdüğünü belirterek özel olarak tebrik eden Milletvekili Çakır, Battalgazi'yi güzel yarınların beklediğini ifade etti.

"Hizmet yolunda durma yok, yola devam"

Derme Deresi Islah Projesi'ni çok önemsediğini dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Battalgazi Belediyesi olarak Battalgazi'mizi mazisine layık geleceğe hazırlama noktasında gerek kültürel, gerek sosyal, gerekse alt ve üst yapı noktalarında çalışmalarımızı, gece-gündüz demeden sürdürüyoruz. Malumunuz üzere yaşadığımız deprem ve pandemi, tüm dünyanı etkilediği gibi bizimde hizmetlerimizi aksattı ama biz Battalgazi Belediyesi olarak durmadık. İlk gün ki aşkla hizmetlerimize ve yatırımlarımıza devam ederek, projelerimizi hayata geçirmeye devam ettik. Prestij projelerimiz arasında özellikle Derme Deresi projemizi çok önemsiyoruz. Malumunuz Şehit Fevzi Mahallemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımız başlayacak. Kentsel dönüşüm ile birlikte Derme Deresi Islah Projemiz, çevreyolu altı diye tabir ettiğimiz bölgenin kaderini değiştirecek çalışmalardır. Battalgazi'mizin her geçen gün çehresi değişiyor. Bizler milletimize efendi olmak için bu makamlara gelmedik. Bizler hizmetkar olmaya geldik. Millete hizmet etme yolunda ne diyoruz, durmak yok, yola devam diyoruz. Battalgazili hemşerilerimizi seviyoruz. Onlara vermiş olduğumuz sözlerimiz var. Hemşerilerimizin taleplerini yerine getirmek için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Battalgazi'yi güzel yarınlar bekliyor"

Battalgazi Belediyesi'nin çok ciddi çalışmalara imza attığının altını çizen AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, "Battalgazi Belediyemiz çok ciddi çalışmalar ortaya koyuyor. İlçemiz güzel hizmetler alıyor. Bu çalışmaları dışarıdan biz biliyoruz ama yerinde görmek şimdiye nasip oldu. Başkanımız Osman Güder'in önemsediği ve bölge için çok ciddi bir proje olan Derme Deresi Islah çalışmalarını inceledik. Hemen yan kısmında bir kentsel dönüşüm çalışması başlayacak. Çevreyolunun altı diye tabir ettiğimiz bölgelerin yenilenmesine vesilen olacak çalışmaların başında yer alıyor. Derme Deresi'nin ciddi bir ıslaha ve bakıma ihtiyacı vardı. Başkanımız güzel bir çalışma başlattı. Bu çalışmalar göz dolduran çalışmalar. Battalgazi'yi güzel yarınlar bekliyor. Hem oradaki kentsel dönüşüme değer katacak hem de oradaki Selçuklu mahallemiz, Beylerbaşı mahallemiz, Şehit Fevzi mahallemizdeki vatandaşlarımızın nefes alacakları, görseli güzel olan bir alana kavuşmuş olacak. Bundan dolayı başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Başkanımızın Şehr'ül eminliğinde çevreyolunun altının çehresi değişiyor. Emeklerine sağlık" dedi. - MALATYA

Çakır'dan, Güder'in çalışmalarına övgü
Çakır'dan, Güder'in çalışmalarına övgü
Çakır'dan, Güder'in çalışmalarına övgü
Çakır'dan, Güder'in çalışmalarına övgü

Osman Güder, Battalgazi, AK Parti, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çakır'dan, Güder'in çalışmalarına övgü - Son Dakika


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