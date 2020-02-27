Çakır'dan Regaib Kandili mesajı - Son Dakika
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Çakır'dan Regaib Kandili mesajı

6 saat önce

Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, "Regaib Kandilimiz mübarek olsun. Allah bu mübarek geceyi birlik ve beraberliğimizin perçinlenmesine vesile kılsın" dedi.

Çakır'dan Regaib Kandili mesajı, System.String[]

Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, "Regaib Kandilimiz mübarek olsun. Allah bu mübarek geceyi birlik ve beraberliğimizin perçinlenmesine vesile kılsın" dedi.


Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, Regaib Kandili'ni yazılı bir mesajla kutladı. Çakır, yeryüzünü İslam nuruyla şereflendiren Yüce Allah'ın, Müslümanlar için de sayısız kurtuluş vesileleri olduğunu kaydederek, "Bu fırsatlardan birisi de, mübarek gün ve gecelerimizdir. Regaib, Mirac, Berat ve Kadir geceleri, Allah'ın en büyük nimetleridir. Bu geceleri içinde barındıran ve Müslümanların kurtuluşuna vesile kılan Allah, rahmetini ve merhametini böylece Üç Aylar'da de tecelli ettirmiştir. Recep, Şaban ve Ramazan ayları işte bu manada kıymetli, ehemmiyetli, feyz ve bereketli aylarımızdır" diye konuştu.


İhlas ve samimiyete ihtiyaç var


Türkiye'nin zor dönemlerden ve dönemeçlerden geçtiğinin altını çizen ABB Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, "Hakikat şu ki; dünyanın yaradılışından bu zamana kadar tarihin hiçbir döneminde inananlar kaybetmemiştir, hep muzaffer olmuştur. Tabi bu sonucun elde edilmesinde başlıca faktör samimiyettir, ihlastır. İşte Allah'ın bize büyük bir fırsat olarak sunduğu bu mübarek ayları, gün ve geceleri, ihlas ve samimiyete geri dönüşün bir yolu olarak da görelim. Hep birlikte dua edelim, 'Ol' dediğinde muhakkak olduran Allah'a teslim olalım, affımızı isteyelim, mağfiret niyazında bulunalım. Birbirimiz için dua edelim, milletimizin ve devletimizin bekası için kenetlenelim, bir araya gelelim, manevi bir atmosfer oluşturalım. Bu ihlas ve samimiyet iklimini oluşturabilirsek, hiç şüphe yok ki Yüce Allah da bizimle beraber olacaktır" dedi. - ERZURUM

Regaib Kandili, Erzurum, İhlas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:00 Kaynak: İHA
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