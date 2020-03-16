Çakır: "Herkes Türkiye olamaz" - Son Dakika
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Çakır: "Herkes Türkiye olamaz"

6 saat önce

ABB Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, Türkiye'nin Koronavirüs'le ilgili olarak sergilediği süreç yönetiminin takdiri hak ettiğini söyledi.

Çakır:

ABB Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, Türkiye'nin Koronavirüs'le ilgili olarak sergilediği süreç yönetiminin takdiri hak ettiğini söyledi.


Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, Türkiye'nin Koronavirüs'le ilgili olarak sergilediği süreç yönetiminin takdiri hak ettiğini söyledi. Başkan Çakır, "Türkiye'nin soruna yaklaşımı, tedbir adımları ve süreç yönetimi, kelimenin tam anlamıyla her türlü takdirin üzerindedir. Ülkemiz bu süreçte kesinlikle küçümsenemeyecek bir imaj ortaya koymuş, gücünü bir kez daha göstermiştir" dedi.


Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, virüse karşı alınan tedbirlerin yerinde ve atılması gereken en isabetle adımlardan müteşekkil olduğunu dile getirerek, "Bu tedbirlerin abartıldığını düşünen kesimlere şu hatırlatmayı yapmak gerekiyor. Korona'dan olumsuz yönde etkilenen ülkeler, başından beri bizim sergilediğimiz gibi bir tavır sergilemiş olsaydı, belki de içinden çıkılması bu kadar zor süreçler yaşamayacaklardı, ama yapmadılar" diye konuştu.


TÜRKİYE İÇİN EŞSİZ BİR TECRÜBE


Başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın süreç yönetiminin, Türkiye'ye ayrıca çok büyük de bir deneyim kazandırdığını anlatan Çakır, "İçerisinde yaşadığımız çağ; oluşturulabilir her türlü kaos ve karmaşanın mümkün olduğu bir çağ. Dolayısıyla kriz yönetme biçimleri, kitleleri ilgilendiren süreçlerin doğru değerlendirilmesi gibi deneyimler, sadece bugün için değil, gelecek açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu manada Türkiye sadece Koronavirüs'e karşı bir tedbir refleksi geliştirmemiş, aynı zamanda çok gerekli bir tecrübeye de kavuşmuştur" şeklinde konuştu.


BAŞKAN ÇAKIR'DAN İSTİSMAR UYARISI


Öte yandan ABB Başkanı Çakır, bu süreci fırsat olarak gören istismarcılara da tepki gösterdi. Erzurum'da bu manada çok belirgin örnekleri olmasa da, yurdun birçok bölgesinde fiyat istismarına kalkışan fırsatçıların bulunduğuna dikkati çeken Başkan Çakır, "Devletin ilgili kurum ve kuruluşları bu istismarın önüne de geçmeli ve krizi fırsata çevirenlere ağır bir bedel ödetmelidir. Hele insan sağlığı hususunda ki, en küçük bir istismara geçit verilmemelidir. Zira bu en az virüsle mücadele etmek kadar önemli ve de kıymetlidir" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Koronavirüs, Erzurum, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:26 Kaynak: İHA
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