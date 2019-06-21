Son Dakika Haberleri: Çakır kuşu doğaya bırakıldı
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Çakır kuşu doğaya bırakıldı

28 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Hayvanat Bahçesi şehir turizmine verdiği katkının yanı sıra yaralanan, hastalanan ve zor durumda olan yabani hayvanların da tedavilerini üstlenmeye devam ediyor.

Çakır kuşu doğaya bırakıldı, System.String[]

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü tarafından bakım ve rehabilitasyon altına alınan çakır kuşu tedavi tamamlanmasının ardından doğaya geri bırakıldı.

Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince bitkin halde bulunan ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen çakır kuşunun tedavisi tamamlandı. Gerekli bakım ve rehabilitasyonun ardından sağlığına kavuşan Çakır kuşu hayvanat bahçesi görevlileri tarafından Musaözü Tabiat Parkı'nda doğaya geri bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:56 Kaynak: Bültenler
Eskişehir, Hayvanat Bahçesi, Güncel
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