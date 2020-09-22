Çakırağa Konağı'nın restorasyon çalışmaları başladı - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahallesi'nde, Çakıroğlu Mehmet Bey tarafından 1761-1764 yılları arasında yaptırılan Çakırağa Konağı'nda restorasyon çalışmaları yapılıyor.

Birgi Mahallesi Muhtarı Mutlu Sulukan, gazetecilere, mahallenin en önemli tarihi yapılarından olan konakta, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ve İzmir Valiliğinin katkılarıyla restorasyon çalışmalarının başladığını bildirdi.

Konağın iki yıllık çalışma sonrasında turizme kazandırılacağını ifade eden Sulukan, "Çakırağa Konağı yerli ve yabancı turistleri çeken tarihi bir değerdi. Yine eski yıllarda olduğu gibi ziyaretçi yoğunluğunun yaşanacağı bir yer haline gelecek." ifadelerini kullandı.