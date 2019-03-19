Çakırcaali'ye Sağlıklı Altyapı
2 saat önce
MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı Çakırcaali Mahallesi'ne sağlıklı bir atıksu sistemi temin etmek üzere 500 kişilik foseptik imalatına başladı.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, daha sağlıklı bir Manisa için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ, Alaşehir ilçesine bağlı Çakırcaali Mahallesi'nde 500 kişilik foseptik imalatı gerçekleştiriyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmada betonarme imalatlar tamamlandı. Foseptik imalatının noktalanmasıyla evsel nitelikli atıksuların çevreye ve mahalle halkına zarar vermeksizin burada depolanması sağlanacak. Sonrasında ise foseptikte biriken atıksular vidanjör yardımı ile en yakın atıksu arıtma tesisine taşınıp, bertaraf edilecek.
"Manisamız Cengiz Başkanımızın hizmetleriyle var oluyor"
Çakırcaali Mahalle Muhtarı Coşkun Senger, "Mahallemizde MASKİ tarafından yürütülen ikinci foseptik imalatı da başladı. Yeni yerleşim alanlarımızın altyapı ihtiyaçları giderilmeye devam ediyor. Kanalizasyon sularımız artık yeni yapılan foseptiklerde birikerek mahallemiz çok daha temiz ve sağlıklı bir yer haline gelecek. MASKİ ekipleri 500 kişilik foseptik imalatını tamamladığında mahallemiz büyük bir dertten kurtulacak. Sağ olsun Cengiz Başkanımız sayesinde alt yapı sorunumuz hemen hemen kalmadı. Manisamız Cengiz Başkanımızın hizmetleriyle var oluyor. Bize sağladığı bu hizmetlerden dolayı öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve ekibine çok teşekkür ederiz, selamlarımızı iletiriz. Başkanımızın yolunun her daim açık olmasını diliyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:30 Kaynak: Bültenler
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