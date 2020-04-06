Çakırhöyük Belediyesi belde ve köyleri dezenfekte ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çakırhöyük Belediyesi belde ve köyleri dezenfekte ediyor - Son Dakika

Çakırhöyük Belediyesi belde ve köyleri dezenfekte ediyor

6 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük Belde Belediyesi, belediye sınırları dışındaki köylerde dezenfekte yapıyor.

Çakırhöyük Belediyesi belde ve köyleri dezenfekte ediyor, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük Belde Belediyesi, belediye sınırları dışındaki köylerde dezenfekte yapıyor.


Korona virüsle mücadele kapsamında Çakırhöyük Belediyesi ekipleri belde de dezenfektanlarla temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Belde merkezinin yanında Belediye Başkanı Miktat Çetin'in talimatıyla köylerde de dezenfektan çalışması gerçekleştiriliyor.


Belediyesi sınırları içerisinde olmamasına rağmen köylü vatandaşlarında sağlığı için dezenfekte çalışması yürüten belediye ekipleri gece gündüz çalışıyor.


Miktat Çetin, 3 farklı ekip ile dezenfekte çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, kamu binalarının yanı sıra kamusal alanlar ve evlere kadar ilaçlama yapıldığını dile getirdi. - ADIYAMAN

Miktat ÇETİN, Adıyaman, Besni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 09:52 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak
Emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüs sebebiyle paraları kaynar suda yıkadı Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor? Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı
Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi         
16:24
Gary Lineker: Gol atmak, cinsel ilişkiye girmekten daha güzel Gary Lineker: Gol atmak, cinsel ilişkiye girmekten daha güzel         
16:22
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının çekimlerine ara verildi Koronavirüs tedbirleri kapsamında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının çekimlerine ara verildi         
16:16
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı         
15:56
Uzman Diyetisyen Nida Yıldız yanıtladı: Koronavirüse karşı hangi besinler tüketilmeli? Uzman Diyetisyen Nida Yıldız yanıtladı: Koronavirüse karşı hangi besinler tüketilmeli?         
15:50
Ünlü sunucu Diletta Leotta, terasını ringe çevirdi! Sosyal medyayı sallayan antrenman Ünlü sunucu Diletta Leotta, terasını ringe çevirdi! Sosyal medyayı sallayan antrenman         
15:32
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak         
15:28
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, koronavirüse yakalandı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, koronavirüse yakalandı         
15:18
Emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüs sebebiyle paraları kaynar suda yıkadı Emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüs sebebiyle paraları kaynar suda yıkadı         
15:14
G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı Fortuna Sittard istiyor G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı Fortuna Sittard istiyor         
15:13
Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor? Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor?         
15:11
Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı         
15:00
Acı haberi İmamoğlu duyurdu! İBB'de Kovid-19'dan ikinci kayıp Acı haberi İmamoğlu duyurdu! İBB'de Kovid-19'dan ikinci kayıp         
14:59
İstanbul'da bir vatandaş, koronavirüsten korunmak için üzerine un çuvalı geçirdi İstanbul'da bir vatandaş, koronavirüsten korunmak için üzerine un çuvalı geçirdi         
14:49
Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor         
14:49
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğlulları: Ben olsam Türkiye Ligi'ni tescil ederim Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğlulları: Ben olsam Türkiye Ligi'ni tescil ederim         
14:42
IMF: Koronavirüse karşı 1 trilyon dolarlık zırh kullanıma hazır IMF: Koronavirüse karşı 1 trilyon dolarlık zırh kullanıma hazır         
14:41
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz         
14:30
Tekrar bölümleri yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi, Twitter'da trend oldu Tekrar bölümleri yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi, Twitter'da trend oldu         
14:25
Marmara fırtınaya teslim! Demir korkuluklar kırıldı, sahil suyla dolup taştı Marmara fırtınaya teslim! Demir korkuluklar kırıldı, sahil suyla dolup taştı         
14:18
Fransız hemşireler, hükümetin salgın politikasını soyunarak protesto etti Fransız hemşireler, hükümetin salgın politikasını soyunarak protesto etti         
14:16
Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı         
14:14
E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişilik ek istihdam sağlayacak E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişilik ek istihdam sağlayacak         
14:09
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Milli Eğitim Bakanlığı'nın "BİZDEN" isimli veli kuşağı, bugün saat 20.00'da TRT EBA'da yayınlanacak         
13:59
Korona denetimine takılan vatandaş, İstanbul'a yürüyerek dönmek zorunda kaldı Korona denetimine takılan vatandaş, İstanbul'a yürüyerek dönmek zorunda kaldı         
13:48
Endişe yaratan araştırma: Koronavirüse yakalanan 5 kişiden 4'ünde hiç bir belirti yok Endişe yaratan araştırma: Koronavirüse yakalanan 5 kişiden 4'ünde hiç bir belirti yok         
13:43
Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, hamile olduğunun müjdesini verdi Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, hamile olduğunun müjdesini verdi         
13:42
Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak? Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak?         
13:38
Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı         
13:20
Ünlü teknoloji devi Apple, sağlık çalışanları için maske üretimine başladı Ünlü teknoloji devi Apple, sağlık çalışanları için maske üretimine başladı         
13:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2020 16:30:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çakırhöyük Belediyesi belde ve köyleri dezenfekte ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]