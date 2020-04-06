Çakırhöyük Belediyesi belde ve köyleri dezenfekte ediyor - Son Dakika

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük Belde Belediyesi, belediye sınırları dışındaki köylerde dezenfekte yapıyor.



Korona virüsle mücadele kapsamında Çakırhöyük Belediyesi ekipleri belde de dezenfektanlarla temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Belde merkezinin yanında Belediye Başkanı Miktat Çetin'in talimatıyla köylerde de dezenfektan çalışması gerçekleştiriliyor.



Belediyesi sınırları içerisinde olmamasına rağmen köylü vatandaşlarında sağlığı için dezenfekte çalışması yürüten belediye ekipleri gece gündüz çalışıyor.



Miktat Çetin, 3 farklı ekip ile dezenfekte çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, kamu binalarının yanı sıra kamusal alanlar ve evlere kadar ilaçlama yapıldığını dile getirdi. - ADIYAMAN