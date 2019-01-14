Çakırlar Korusu Cazibe Merkezi Oldu

Türkiye'nin sayılı su basar ormanlarından birisi olan Atakum Çakırlar Korusu'nda hayata geçirdikleri sosyal tesis ve sportif alanların, korunun cazibesini artırdığını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Samsun'un gizli cenneti olan Çakırlar Korusunun değerine değer kattık" dedi.

Türkiye'nin sayılı su basar ormanlarından birisi olan Atakum Çakırlar Korusu'nda hayata geçirdikleri sosyal tesis ve sportif alanların, korunun cazibesini artırdığını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Samsun'un gizli cenneti olan Çakırlar Korusunun değerine değer kattık" dedi.



Hayata geçirdikleri halı saha, tenis kortları, restoran, kafeterya, kır düğün alanı ve piknik alanıyla, Çakırlar Korusu'nun yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olduğunu ifade eden Başkan Taşçı, "Atakum'un gizli kalmış birçok güzelliğini daha ortaya çıkaracağız" ifadelerini kullandı.



Atakum Belediyesi olarak ilçenin turizm potansiyelini artırmak ve Atakumlulara daha da yaşanılabilir bir ilçe sunabilmek adına kapsamlı çalışmalar sürdürdüklerini ifade eden İshak Taşçı, "Atakum denizi, doğası ve sosyal yaşam alanlarıyla, Karadeniz Bölgesinin en güzel ilçelerinden biri. Biz de Atakum Belediyesi olarak, ilçemizin değerine değer katan projelere imza atarak, Atakum'un her alanda gelişimini destekledik. Bu anlamda ilçemizle buluşturduğumuz sosyal, sportif ve turizm odaklı projelerle, Atakum'u her geçen gün daha da yaşanılabilir hale getirdik. Türkiye'nin sayılı su basar ormanlarından birisi olan Çakırlar Korusu Samsun'un gizli kalmış cennetlerinden birisi. Burada gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ve kazandırdığımız tesislerle korunun değerine değer kattık" diye konuştu.



Çakırlar Korusu'nun, önceden sadece piknik alanı olarak kullanıldığını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Gizli kalmış bir cennet olan Çakırlar Korusu, vatandaşlarımızın piknik yapmaya geldiği bir alandı. Burada hayata geçirdiğimiz halı saha, tenis kortları, restoran, kafeterya, kır düğün alanı ve piknik alanıyla, Çakırlar Korusu'nun cazibesini artırdık. Hayata geçirdiğimiz projeler ile vatandaşlarımızın vazgeçilmez adresi haline geldi. Eşi benzeri çok az olan su basar ormanında piknik yapmak isteyenlerin, kır düğünü yapmak isteyenlerin ya da sadece güzel vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olan bu alan, dört mevsim ayrı güzelliğe sahip. Atakum Belediyesi olarak, ilçemizin saklı kalmış güzelliklerini ortaya çıkarmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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