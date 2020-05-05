Çakırlar köyünde 29 ev karantinaya alındı - Son Dakika

- Çakırlar köyünde 29 ev karantinaya alındı

Simav'ın Çakrlar köyündeki 2 kişide belirlenen Covid-19 pozitif vaka sebebiyle, 29 hanede karantina uygulaması başlatıldı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinin 35 kilometre uzaklıkta bulunan, 600 kişinin yaşadığı Çakırlar köyünde 2 kişinin Korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı ve 29 evin karantina altına alındığı bildirildi.

135 hanelik Çakırlar köyü, 8 Mayıs 2020 tarihinde karantinaya alınmış, 27 Nisan 2020 tarihinde karantina sona ermişti.

Simav İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 4 Mayıs 2020 tarihinde Kaymakam Türker Çağatay Halim Başkanlığında yapılan toplantı kararında, Çakırlar köyünde 2 adet pozitif Korona virüs (Covid-19) vaka tespit edildiği ve bu şahıslarla temaslı olan 29 hanenin karantinaya alındığı, ev karantinasına ve diğer emirlere uymayanlar hakkında İl İdaresi Kanunu'nun 66'ıncı maddesi ile Kabahatler Kanunu'nun 32'inci maddesine göre idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Çakırlar köyünde, sağlık ekipleri tarafından tarama çalışmaların devam ettiği belirtildi.